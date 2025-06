video suggerito

Forte terremoto 4.6 oggi a Napoli ai Campi Flegrei alle 12.47. Evacuate scuole, crolla costone di Pennata Sisma 4.6ai Campi Flegrei, magnitudo più alta degli ultimi 40 anni. Protezione civile: no danni a persone o cose. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Forte terremoto a Napoli ai Campi Flegrei alle 12.47, magnitudo 4.6 scala Richter. La scossa – dicono gli strumenti dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia – ha avuto epicentro a Bacoli, nella zona del castello di Baia a 5 km sotto il livello del suolo ed è stata distintamente avvertita a Napoli e provincia. Si tratta della scossa di terremoto con la magnitudo più forte degli ultimi 40 anni. Evento tellurico dall'analoga magnitudo si era verificato il 13 marzo scorso. Subito dopo il sisma 4.6 c'è stata una replica di meno potente, magnitudo 2.2, analogo epicentro, 4 km di profondità. Per questo motivo l'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso uno sciame sismico.

Terremoto: gente in strada, esami di maturità interrotti

Grosso spavento in zona, persone si sono riversate in strade. In alcune scuole della zona Occidentale dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025, le attività sono state interrotte, studenti, professori e personale non docente è stato invitato a lasciare gli istituti. Una delle scuole è il "Righi" a viale Kennedy a Fuorigrotta. La Prefettura di Napoli ha attivato i meccanismi di crisi e raccordo coi comuni interessati. La Protezione civile riferisce che non sono segnalati danni a persone o cose.

Linee Flegree di Eav interrotte: linee Cumana e Circumflegrea bloccate per effettuare le dovute verifiche statiche.

Cede il costone dell'isolotto di Pennata a Miseno

Segnalazioni fotografiche riferiscono che dopo il sisma c'è stato un cedimento del costone dell'isolotto di Pennata, relitto del cratere del lago Miseno, comune di Bacoli. Il sisma è stato avvertito in maniera netta anche sull'isola di Procida, proprio di fronte Miseno.

Il cedimento a Pennata

Le scosse si oggi si inscrivono, ovviamente, del bradisismo nella caldera vulcanica. Come si può vedere dall'oscillazione del sismografo dell'Osservatorio Vesuviano – Ingv, "piantato" nella Solfatara, la scossa di terremoto è stata piuttosto lunga. Moltissime le segnalazioni sui social: ovviamente tantissime nell'area Occidentale di Napoli, i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e parte del Vomero. I Comuni flegrei a ridosso della caldera hanno sentito forte la scossa: Pozzuoli, Quarto, Bacoli.

L'ultimo bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano riscontrava che nell'ultima settimana (16-22 giugno), erano stati localizzati 58 terremoti, di cui 18 con magnitudo superiore ad 1.0 ed il massimo di 3.2 registrato qualche giorno fa. La velocità di sollevamento del suolo è aumentata a partire da febbraio di quest'anno, con un valore medio mensile di circa 30 millimetri al mese fino alla fine di marzo. Da aprile, come detto, la velocità si è dimezzata: il valore medio è di 15 millimetri al mese. Complessivamente, dal 2006 anno di ripresa del bradisismo, il suolo si è sollevato di circa un 1 metro e 50 centimetri.