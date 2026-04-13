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Terremoto di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei nella notte del 13 aprile, epicentro alla Solfatara
Evento sismico registrato alle 23.12 nei Campi Flegrei, possibile boato avvertito sulla costa, nessuna segnalazione immediata di danni.
A cura di Redazione Napoli
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Un evento sismico di lieve entità è stato registrato nella serata del 13 aprile nell’area dei Campi Flegrei. A comunicarlo è l’Osservatorio Vesuviano, che ha segnalato una scossa di magnitudo 1.9; il sisma si è verificato alle 23.12 ed è stato localizzato nei pressi della Variante Solfatara, a una profondità di 2,49 chilometri.
Secondo quanto riferito, dal Comune di Pozzuoli, l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato, percepito da alcuni residenti dell’area costiera.
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