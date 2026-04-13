Terremoto di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei nella notte del 13 aprile, epicentro alla Solfatara

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Un evento sismico di lieve entità è stato registrato nella serata del 13 aprile nell’area dei Campi Flegrei. A comunicarlo è l’Osservatorio Vesuviano, che ha segnalato una scossa di magnitudo 1.9; il sisma si è verificato alle 23.12 ed è stato localizzato nei pressi della Variante Solfatara, a una profondità di 2,49 chilometri.

Secondo quanto riferito, dal Comune di Pozzuoli, l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato, percepito da alcuni residenti dell’area costiera.