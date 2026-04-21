Campi Flegrei, Ingv: “Possibile aumento della velocità di sollevamento negli ultimi 2 giorni”. I dati del bollettino

Una fumarola dei Campi Flegrei

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Nei Campi Flegrei si potrebbe assistere a un nuovo aumento della velocità di sollevamento del suolo. È quanto emerge dai dati dell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dell'Ingv – relativo alla settimana compresa tra il 13 e il 19 aprile. Nel bollettino si legge che, al momento, il sollevamento del suolo resta di 1 centimetro al mese, ma viene anche specificato: "I dati preliminari degli ultimi 2 giorni evidenziano un possibile aumento nella velocità di sollevamento del suolo".

Leggendo ancora il bollettino, poi, l'Ingv specifica ulteriormente che si tratta di dati preliminari, che necessitano di ulteriori approfondimenti. "I dati degli ultimi due giorni, da considerarsi preliminari in attesa del riprocessamento con prodotti orbitali più precisi, evidenziano un possibile incremento della velocità di sollevamento del suolo. Saranno tuttavia necessari i dati dei prossimi giorni per confermare e definire l’eventuale sussistenza di variazioni significative della velocità media mensile di sollevamento" si legge.

Per quanto riguarda la sismicità, invece, nella settimana di riferimento dell'ultimo bollettino, nei Campi Flegrei si sono registrati 14 terremoti. Il più significativo è stato quello registrato il 13 aprile, che ha avuto una magnitudo 1.8 della scala Richter. Infine, per quanto riguarda la geochimica della caldera, nel bollettino si legge: "Nella settimana di riferimento i dati in continuo monitorati dalla rete geochimica risultano coerenti con i trend di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale e di incremento del flusso di fluidi emessi".