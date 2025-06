video suggerito

Ai Campi Flegrei dal 2024 il suolo si è alzato di 29 centimetri Continua a sollevarsi il suolo nei Campi Flegrei: da aprile 2025, il valore medio è di 15 millimetri al mese, da gennaio 2024 è salito di 29 centimetri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il suolo dei Campi Flegrei si è sollevato di 29 centimetri dal 20 gennaio 2024 ad oggi. Da aprile di quest'anno, con un media di 15 millimetri al mese. Questo, in estrema sintesi, il bollettino settimanale pubblicato dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia dei Campi Flegrei, che spiega anche come "sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".

Nell'ultima settimana (16-22 giugno), sono stati localizzati 58 terremoti, di cui 18 con magnitudo superiore ad 1.0 ed il massimo di 3.2 registrato qualche giorno fa. La velocità di sollevamento del suolo è aumentata a partire da febbraio di quest'anno, con un valore medio mensile di circa 30 millimetri al mese fino alla fine di marzo. Da aprile, come detto, la velocità si è dimezzata: il valore medio è di 15 millimetri al mese. Complessivamente, dal 2006 anno di ripresa del bradisismo, il suolo si è sollevato di circa un metro e cinquanta. Ma il dato a lungo termine, dal 1950 ad oggi, parla di oltre 4 metri e mezzo di sollevamento, come dimostra del resto il fatto che l'antico Macellum di Pozzuoli, un tempo sommerso nelle acque, è ormai completamente riemerso dal mare. Non ci sono invece "variazioni significative" dei parametri geochimici monitorati, mentre il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli nell'ultima settimana ha mostrato un valore medio di 94 gradi centigradi, temperatura prossima alla condensazione del fluido fumarolico, si legge sul bollettino. In ogni caso, spiega comunque l'Ingv, "non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".