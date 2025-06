video suggerito

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, oggi lunedì 23: tamponamento prima della Galleria Capodimonte Incidente sulla Tangenziale di Napoli poco prima della Galleria di Capodimonte, in direzione Pozzuoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli questa mattina, lunedì 23 giugno. Un tamponamento tra vari veicoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è avvenuto attorno alle ore 9,30 nel tratto antistante la Galleria Capodimonte, in direzione Pozzuoli. L'incidente ha provocato un leggero rallentamento della circolazione. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e gli ausiliari del traffico di Tangenziale per regolare la circolazione. Per fortuna, sembra, dalle prime informazioni, che non ci siano state conseguenze gravi. Non risultano al momento feriti, né grossi ingorghi.

Caos traffico a Napoli per chiusura della metro e incidenti

Una notizia incoraggiante, considerato che il traffico a Napoli oggi risente della chiusura della metropolitana Linea 1, gestita da Anm, nella tratta tra Piscinola e Colli Aminei, che si protrarrà per i prossimi 3 mesi, a causa dei lavori di manutenzione e sostituzione dei binari. Oltre all'adeguamento della segnaletica. Molti cittadini residenti nell'hinterlan nord di Napoli si sono recati quindi in città con la propria auto, proseguendo poi il tragitto con le navette bus allestite da Anm nei pressi delle tre stazioni chiuse (Piscinola, Frullone e Chiaiano).

Un altro incidente, inoltre, si è registrato questa mattina, in via Manzoni a Posillipo, all'altezza del civico 120, nei pressi dell'Ospedale FatebeneFratelli. Un'auto si è ribaltata, per motivi in corso di accertamento. Ma anche in questo caso l'incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze e non si sarebbero stati feriti gravi.