Un altro incidente in Galleria Laziale: a Napoli un morto e 5 feriti gravissimi in 5 giorni

A Napoli 5 feriti gravi e un morto in incidenti stradali in 5 giorni. Un altro scontro auto-moto nella Galleria Laziale. Boom di ricoveri al Cardarelli.

Un altro incidente stradale nella Galleria Laziale di Napoli con un ferito grave a causa di uno scontro tra un'auto e una moto. Traffico in tilt nel tunnel che collega Fuorigrotta a Mergellina, per il sinistro avvenuto attorno alle 12,15 di ieri, 9 luglio. Sabato scorso un'auto si era rovesciata su un fianco all'imbocco di Fuorigrotta. Pochi giorni prima un'altra auto immortalata in un video mentre sfrecciava contromano sulla corsia preferenziale. È allarme incidenti stradali nel capoluogo partenopeo negli ultimi giorni: da domenica scorsa si registrano 5 feriti gravi in prognosi riservata e un morto: una guardia giurata di 47 anni vittima di incidente stradale ieri sera a viale Umberto Maddalena, come anticipato da Fanpage.it. Un bilancio pesante.

Stanotte incidente a San Pietro a Patierno, in 3 minorenni su uno scooter

La vittima più giovane questa notte, attorno alle 2,40, in via Paternum, nei pressi dell'Aeroporto di Capodichino. Uno scooter con 3 ragazzini a bordo, un 15enne alla guida e due ragazze di 16 e 17 anni, si schianta contro una Fiat Panda, che poi a sua volta finisce contro un'auto in sosta vietata. Le due ragazzine restano ferite. Più grave la 16enne in prognosi riservata al CTO.

Ma la giornata nera della viabilità era iniziata presto. Ieri mattina, alle 7,30 circa, primo sinistro con prognosi riservata. Investito un pedone all'incrocio tra via Venezia e via Bologna. Ricoverato in ospedale al Cardarelli. Passa circa un'ora e alle 8,40 secondo incidente grave tra via Gianturco e il parcheggio Brin. Auto contro moto. Il ferito trasportato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare. Alle 12,15 un altro incidente grave dall'altro lato della città, nella Galleria Laziale: auto contro moto. Alle 21,30 circa, poi, un altro scontro tra auto e moto a viale Maddalena: morto 47enne. Domenica scorsa, in via Salvator Rosa, attorno a mezzogiorno, due pedoni investiti: uno è grave e lotta per la vita. Domani, in piazza Mazzini, ci sarà una manifestazione per chiedere più sicurezza.

Borrelli (Avs): “Aumentati i feriti per incidenti stradali”

Un'escalation di feriti per incidenti stradali, insomma, come conferma anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) che domani sarà in piazza con i cittadini a protestare:

Una tragedia che si aggiunge a un dato sempre più allarmante: al Cardarelli di Napoli, secondo quanto dichiarato dal responsabile del Trauma Center Patrizio Festa, «negli ultimi dieci giorni un paziente grave su dieci è arrivato in pronto soccorso per incidenti con ciclomotori, bici elettriche, auto o per investimenti». Gli accessi in codice rosso sono in costante aumento, soprattutto tra i minorenni. In Rianimazione, come spiega il direttore Francesco Imperatore, «vediamo sempre più giovani in condizioni critiche. In alcuni casi le cure funzionano, in altri i danni sono permanenti. E quando l’impatto è violento, neppure il casco basta.

