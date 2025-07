“Mia nonna investita a Salvator Rosa ha fratture multiple e un 78enne rischia la vita” flash mob dei cittadini

Lettera della nipote della 76enne investita in via Salvator Rosa: “Non si può rischiare la vita per attraversare la strada”. Domani flash mob in piazza Mazzini con Francesco Borrelli (Avs). Il consigliere Aiello: “Va rifatta la segnaletica e servono dissuasori”

Foto FB / Francesco Emilio Borrelli (Avs)

"Mia nonna è la donna coinvolta nel terribile incidente avvenuto a via Salvator Rosa. Ha riportato fratture multiple al volto, lividi profondi e uno stato di trauma evidente. Ma ciò che fa ancora più male è sapere che l’altro anziano investito insieme a lei è attualmente in fin di vita. Un semplice attraversamento si è trasformato in un inferno". Sono le parole colme di dolore della nipotina della signora di 76 anni investita domenica scorsa mentre attraversava la strada in via Salvator Rosa, al centro di Napoli. Nell'incidente, avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Gesù e Maria, nel quale è rimasto gravemente ferito anche un anziano di 78 anni, che, secondo le testimonianze, stava aiutando la 76enne ad attraversare la strada.

Il 78 enne ad oggi è ancora grave, ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. A riportare la testimonianza della nipote della 76enne è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha ricevuto la lettera della ragazzina. Domani, intanto, venerdì 11 luglio, i residenti della zona hanno organizzato una manifestazione di protesta. Appuntamento alle ore 11,00 in piazza Mazzini. Prevista anche la presenza di Borrelli. "Per dire basta alla guida pericolosa e chiedere interventi di Sicurezza sulle arterie della zona, che negli ultimi tempi sono state teatro di gravi incidenti. Vicinanza alle vittime della Strada".

Borrelli (Avs): "Basta piangere vittime della strada"

"Questa lettera è uno schiaffo all’indifferenza – commenta Borrelli – Quante altre famiglie dovranno piangere, quante altre vite dovranno spezzarsi prima che si riconosca che le nostre strade sono fuori controllo? È impensabile che attraversare la strada, camminare sul marciapiede, diventi un rischio mortale. Per ora la riforma del codice della strada è un flop. Servono maggiori controlli, dissuasori fisici, videosorveglianza, ma soprattutto una nuova cultura del rispetto per la vita umana".

Aiello (II Municipalità): "A Salvator Rosa serve nuova segnaletica"

Sulla vicenda intervengono i consiglieri Luigi e Giuseppe Aiello, della II e III Municipalità, che da tempo denunciano le condizioni di insicurezza di via Salvator Rosa. Alcune strisce pedonali sono sbiadite e quasi invisibili ad oggi. I due consiglieri chiedono di rifare la segnaletica verticale e orizzontale.