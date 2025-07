Tre ragazzine in scooter travolte da moto, 16enne gravissima in ospedale: incidente a Capodichino

Incidente stradale in via Paternum: moto si scontra con scooter con 3 ragazzine a bordo alle 2,40 di notte. Due ferite gravi, una è in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Tre ragazzine minorenni su uno scooter alle tre di notte si scontrano con una moto vicino all'Aeroporto di Capodichino. L'impatto è violentissimo. Due ragazze restano ferite. Una 16enne ora è grave, ricoverata all'Ospedale Antonio Cardarelli in prognosi riservata. L'altra, coetanea, è al Cto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, giovedì 10 luglio 2025, attorno alle ore 2,40 in via Paternum, nei pressi dello scalo partenopeo, nell'area nord di Napoli.

Le indagini della polizia locale: a Napoli 4 feriti gravi e un morto in 2 giorni

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter con a bordo le tre ragazze si è scontrato per motivi in corso di accertamento con una moto condotta da un uomo, quest'ultimo è rimasto illeso. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica stradale, coordinati dalla sala operativa guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. La ragazza conducente dello scooter ha riportato solo lievi escoriazioni.

La più grave è la seconda passeggera, che è rimasta ferita e ora è in prognosi riservata. La terza è stata medicata sul posto dall'ambulanza del 118 e trasportata al Cto per ulteriori accertamenti. Ma non sarebbe grave, ma si è in attesa del referto. Tutte le ragazze, a quanto apprende Fanpage.it, avrebbero tra i 15 e i 16 anni. Illeso, invece, come detto, il conducente della moto. Nel complesso, negli ultimi due giorni a Napoli si registrano vari incidenti stradali con feriti, tra i quali 4 persone in prognosi riservata e un mortale.