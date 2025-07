video suggerito

Scontro auto-moto a Napoli, morto vigilante di 47 anni: incidente a viale Maddalena Incidente in viale Umberto Maddalena all’imbocco della perimetrale di Scampia: morta una guardia giurata di 47 anni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incidente stradale mortale in viale Umberto Maddalena a Napoli. Nello scontro tra un'auto Toyota Yaris e una moto T-Max ad avere la peggio è il conducente del mezzo a due ruote. L'uomo, un vigilante di 47 anni, è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e restando gravemente ferito. Immediati i soccorsi, con la Polizia Locale, coordinata dalla centrale operativa guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, e l'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza in codice rosso il ferito all'Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduto, poco dopo l'arrivo, nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvargli la vita.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto ieri sera, mercoledì 9 luglio, attorno alle ore 21.21 in Viale Umberto Maddalena. Nel sinistro mortale sono state coinvolte una auto Toyota Yaris e una Moto T-Max, quest'ultima condotta dalla guardia giurata. Lo scontro è avvenuto in viale Maddalena, direzione piazza di Vittorio, nei pressi dell'ingresso dell'asse perimetrale di Scampia. Il conducente della moto in gravi condizioni veniva trasportato presso l'ospedale del Mare dove decedeva dopo poco l'arrivo. Sul posto è intervenuta la pattuglia del servizio infortunistica stradale con l'ausilio di pattuglia a disposizione Centrale Operativa per i rilievi del caso.