Nuovo lungomare di Bagnoli, Invitalia scrive agli abitanti di Coroglio: sopralluoghi nelle case Il confronto pubblico il 7 maggio con il Commissario Straordinario di Governo, il sindaco Gaetano Manfredi, all'auditorium della Porta del Parco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il rendering del Borgo Coroglio nel concorso di idee del 2021

Partono i sopralluoghi nelle case al Borgo Coroglio di Bagnoli, in vista del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del nuovo waterfront di Bagnoli. Invitalia, che è soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale, negli scorsi giorni, ha inviato le lettere ai proprietari e ai possessori di abitazioni nel borgo che affaccia sul mare. Bisogna fare ispezioni e sopralluoghi all'interno degli appartamenti. Invitalia cercherà un accordo con i residenti per concordare le visite dei tecnici all'interno delle case. Un incontro con i cittadini è previsto per il 7 maggio 2024, alle ore 15,30, alle presenza del Commissario Straordinario di Governo, il sindaco Gaetano Manfredi, presso la sala dell'Auditorioum di Porta del parco di Bagnoli. Nel corso del quale saranno illustrate le modalità di esecuzione di rilievi, indagini e sopralluoghi e forniti i chiarimenti.

Ma cosa prevede il progetto di riqualificazione di Bagnoli per il borgo Coroglio? Secondo i documenti di Invitalia, l'antica area residenziale resterà, ma sarà completamente riqualificata. Nel progetto vengono indicati 6.253 metri quadrati di suolo da espropriare. "L’area residenziale rappresentata dal Borgo Coroglio – si legge nei documenti – prevede, attraverso un intervento di recupero, di valorizzare l’articolato sistema edilizio del nucleo che ha conservato nella storia il suo impianto urbano".

I primi sopralluoghi dei tecnici sono già stati effettuati negli scorsi giorni nelle aree comuni. Adesso bisogna procedere ai rilievi all'interno degli appartamenti. Da qui, la comunicazione inviata da Invitalia, a nome del Commissario straordinario per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevanti interesse Bagnoli-Coroglio.

Invitalia, si legge nelle lettere, è incaricata di dare attuazione al Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana PRARU dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio:

Nei giorni scorsi personale e tecnici incaricati da Invitalia hanno provveduto a eseguire i rilievi e sopralluoghi nelle aree comuni del comprensorio Borgo-Coroglio, necessari per dare seguito alla progettazione degli interventi del cosiddetto Waterfront che interessano anche il predetto comprensorio. In continuità con le attività già espletate si rende necessario proseguire con i predetti rilievi e sopralluoghi anche nell'immobile di sua proprietà o possesso con modalità tali da arrecare quanto meno disturbo possibile e fermo restando l'obbligo di garantire ogni intervento di ripristino si rendesse necessario a seguito dei sondaggi da effettuarsi. Le suddette operazioni potranno essere effettuate con la massima celerità potendo contare sull possibilità di concordare consensualmente termini e modalità dell'accesso dei tecnici presso l'immobile in sua proprietà o possesso.