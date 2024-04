video suggerito

Soldi per Bagnoli, il sindaco Manfredi: “Ora tutte le opere sono finanziate”. E il nuovo stadio non c’è Il sindaco di Napoli commenta il decreto coesione che stanzia 1,2 miliardi di euro per l’ex area industriale di Bagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è soddisfatto del decreto coesione che stanzia 1,2 miliardi di euro per l'area di Bagnoli: «Abbiamo la copertura finanziaria per avviare le gare e alcune possono partire subito. Quindi, le infrastrutture idrauliche e la parte delle infrastrutture stradali, anche il parco, il progetto esecutivo è finito. Facciamo questo approfondimento sulla bonifica a mare e poi partono le gare anche di quello». Suoli e vendita sono discorsi diversi:

Invece per la vendita dei suoi amici quella è un'altra storia: «Per ora parliamo delle infrastrutture pubbliche che poi ritorneranno alla città. Quindi poi Napoli sarà proprietaria del parco pubblico, del lungomare, delle infrastrutture stradali, di tutti i sottoservizi, i terreni. Dove ci sono privati con Invitalia abbiamo concordato man mano con le bonifiche in corso, loro opereranno sul mercato nazionale, internazionale per trovare gli investitori per la realizzazione delle opere private».

Dunque Bagnoli è completamente finanziata? Spiega Manfredi: «Sì con questo 1,2 si coprono tutte le opere che sono previste a Bagnoli quindi completamento della bonifica delle terre, bonifica a mare all'incirca per la metà di questo o importo e l'altra metà riguarda gli interventi infrastrutturali, quindi tutto il sistema stradale, il sistema fognario, il rifacimento dei collettori perché Bagnoli è attraversata dal collettore di vallone Sant'Antonio, uno dei più importanti della città e poi la realizzazione del waterfront e del parco urbano».

E sulla colmata precisa: «Stiamo facendo fare un approfondimento per sul tema della rimozione della colmata a mare. Il progetto che prevede la rimozione completa è già disponibile, adesso stiamo valutando una rimozione parziale come ci è stato chiesto anche dalla Commissione di valutazione ambientale nazionale e ci hanno insomma eh i progettisti hanno chiesto 6 mesi di tempo per fare questo approfondimento e quindi entro diciamo fine anno il progetto è cantierabile».

Infine, l'ipotesi dello stadio a Bagnoli, la cosiddetta "ipotesi De Laurentiis": nel piano ministeriale finanziato non c'è niente di tutto questo: «No. Questi sono i progetti sono i progetti delle infrastrutture delle infrastrutture e di tutta la bonifica» conclude il sindaco di Napoli.