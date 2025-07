Morto Luigi Labruna, professore e giurista napoletano. Il sindaco Manfredi: “Perdiamo lucido intellettuale”

Napoli in lutto per la morte di Luigi Labruna, giurista di fama internazionale e insigne professore di Storia del Diritto Romano, nonché preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II: Labruna aveva 88 anni; la scomparsa del noto giurista e accademico ha profondamente sconfortato quanti lo conoscevano. Tra questi anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – che in passato ha insegnato ed è stato anche rettore alla Federico II – che in un post di cordoglio su X ha scritto: "Napoli e la comunità universitaria italiana perdono un raffinato giurista e un lucido intellettuale. Con Luigi Labruna ho condiviso anni di amicizia ed esperienza accademica con un confronto virtuoso sulle politiche per l'Università e gli studenti. Sono vicino alla famiglia".

La carriera di Luigi Labruna

Nato a Napoli l'8 maggio del 1937, dopo la laurea in Giurisprudenza Luigi Labruna si è dedicato all'insegnamento e alla carriera accademica, diventando professore ordinario di Storia del Diritto Romano nel 1971, materia che ha insegnato all'Università Federico II di Napoli dal 1977; nell'ateneo napoletano, Labruna è stato anche direttore del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica, dal 1987 al 1993, nonché preside della Facoltà di Giurisprudenza, dal 1993 al 2002. Prima di approdare a Napoli, Luigi Labruna è stato anche, dal 1972 al 1974, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, della quale è stato poi anche rettore dal 1974 al 1977.