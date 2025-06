video suggerito

Rimossi i cassonetti dei vestiti usati a Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo: dove si portano ora gli abiti dismessi Il Comune ha rimosso i contenitori dei vestiti usati dalle strade di Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. L'elenco delle piazze dove trovare il camioncino per la raccolta: giorni e orari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rimossi i contenitori degli abiti usati dalle strade di Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. Dopo il Vomero, anche nei quartieri occidentali di Napoli parte il nuovo tipo di raccolta degli indumenti vecchi dismessi. Il nuovo servizio è partito il 21 maggio scorso. Il problema era che questi cassonetti venivano spesso vandalizzati o depredati per rubare gli abiti contenuti all'interno e poi rivenderli al mercato nero. Un danno economico, ma anche di igiene e di decoro pubblico. Da qui, l'iniziativa di alcune Municipalità – Vomero e Arenella per primi, poi seguiti da Bagnoli, Fuorigrotta, Posillipo e anche Soccavo e Pianura – che hanno cominciato a rimuovere i cassonetti stradali, sostituendoli con altri sistema di raccolta.

Dove portare i vestiti usati per il riciclo a Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo

Ma dove si possono portare adesso i vecchi vestiti che non si indossano più? La X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta ha avviato un nuovo progetto che prevede due modalità di ritiro per gli abiti vecchi. Il primo prevede lo spostamento dei contenitori all'interno delle scuole di primo e secondo grado della Municipalità. Il secondo l'avvio di un sistema di raccolta itinerante con un furgoncino che sosta nelle principali piazze e vie del territorio.

"Questo lavoro – spiega a Fanpage.it Salvatore Orga, consigliere municipale di Europa Verde e presidente della commissione Ambiente – è iniziato 9 mesi fa ed è stato condotto in collaborazione con Asìa, la commissione Scuola, tutta la maggioranza e il presidente Carmine Sangiovanni che ha le deleghe ambiente ed ecologia. Purtroppo, i contenitori dei vestiti erano continuamente oggetto di sabotaggi e vandalizzazioni, mentre la raccolta era scarsa. Era diventato un problema di igiene e decoro urbano. Assieme ad Asìa abbiamo cercato una soluzione".

E prosegue:

"Circa 40 contenitori sono stati spostati nelle scuole di primo e secondo grado, in accordo con la commissione scuola e con gli istituti che hanno aderito all'iniziativa. E la raccolta qui procede bene. In particolare, quando c'è il cambio di stagione, c'è più riciclo. Ma i raid vandalici continuavano. Così abbiamo chiesto ad Asìa di trovare un'alternativa. Dal 21 maggio è stata avviata la raccolta itinerante in alcune piazze che possono ospitare il furgoncino. Ci sono 7 piazze a Bagnoli e Fuorigrotta e altre 5 a Posillipo. Ma siamo in una fase di prova e stiamo valutando la possibilità con la ditta di incrementare le piazze. Anche Soccavo e Pianura stanno seguendo lo stesso iter burocratico".

L'elenco delle piazze di Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo dove trovare il camioncino per la raccolta dei vestiti usati:

Bagnoli-Fuorigrotta

piazza Neghelli (martedì 8,30-10,30) piazzale D'Annunzio (mercoledì 8,30-10,30) viale della Liberazione (giovedì 8,30-10,30) piazza Italia (sabato 8,30-10,30) viale Campi Flegrei (martedì 11-13) via Scognamiglio alla Loggetta, altezza Parrocchia (lunedì 11-13) piazza San Vitale (venerdì 11-13)

Posillipo

Largo Sermoneta (lunedì 8,30-10,30) Viale Virgilio (venerdì 8,30-10,30) Piazza Salvatore Di Giacomo (mercoledì 11-13) Via Alessandro Manzoni, altezza funicolare (giovedì 11-13) piazza San Luigi (sabato 11-13)