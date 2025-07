video suggerito

Manfredi 3° sindaco più amato d’Italia, De Luca 7° presidente di Regione: la classifica del Sole 24 Ore La classifica del Sole 24 Ore: Manfredi terzo a pari merito con Leccese, sindaco di Bari. De Luca solo settimo a pochi mesi da fine mandato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gaetano Manfredi è il terzo sindaco più amato d'Italia, mentre Vincenzo De Luca è settimo nella "graduatoria" dei presidenti di regione. Questi gli esiti della classifica del Sole 24 ore su sindaci e presidenti di regione, che vede conferme e novità. A condurre lo studio, l'Istituto demoscopico Noto Sondaggi, che ha preso in considerazione 97 comuni capoluogo di provincia (sulle 110 in cui è divisa l'Italia) e le Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta del presidente (quindi escludendo Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). Non sono inoltre stati sondati i Comuni in cui si è votato nel 2025, né quelli in cui il sindaco è decaduto o si è dimesso. Le interviste sono state effettuate tra aprile e giugno 2025 utilizzando sistemi misti: il campione in ogni Regione è stato di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età ed area di residenza.

Manfredi, terzo sindaco più amato d'Italia

Secondo i sondaggi, dunque, il primo cittadino partenopeo, che si avvia all'ultimo anno di mandato (scadenza naturale nel 2026), è terzo in classifica dietro solo a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che ha ottenuto il 70% degli apprezzamenti, ed a Michele Guerra, primo cittadino di Parma lo scorso anno primo in graduatoria, "fermo" al 65% dei consensi. Manfredi (61%) è sul podio assieme a Vito Leccese, sindaco di Bari. Un podio "a quattro", dunque, dove tre sindaci su quattro appartengono a coalizioni di centrosinistra (Guerra, Manfredi, Leccese) e solo uno, la new entry Fioravanti, al centrodestra. L'unico altro primo cittadino campano in Top Ten è Clemente Mastella: il sindaco di Benevento è nono, seppur ex aequo con altri sei sindaci: Jamil Sadegholva (Rimini), Valeria Cittadini (Rovigo), Chiara Frontini (Viterbo), Alan Fabbri (Ferrara), Beppe Sala (Milano), Massimo Mezzetti (Modena)

De Luca settimo nella classifica dei Presidenti più apprezzati

Vincenzo De Luca, prossimo alla scadenza del mandato (le elezioni regionali, alle quali non potrà partecipare per limiti di mandato, si terranno in autunno), è dunque solo settimo, con il 54,5% delle preferenze: dunque, una soglia di maggioranza superata di poco. In testa c'è Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia con il 66,5% (secondo primato consecutivo), quindi Luca Zaia del Veneto (66%) ed infine Alberto Cirio del Piemonte (59%): al quarto posto c'è il primo presidente di centrosinistra, Eugenio Giani della Toscana, con il 58%, seguito da Roberto Occhiuto della Calabria (58%), Renato Schifani della Sicilia (56%) e quindi Vincenzo De Luca con il suo 54,5% delle preferenze.