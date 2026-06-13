Sparatoria a Monteruscello, 25enne inseguito tra la folla e colpito alle gambe: ricoverato in ospedale

Un 25enne è stato ferito ad entrambe le gambe durante una sparatoria a Monterusciello. Ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Il luogo della sparatoria a Monteruscello

Sparatoria a Monteruscello, frazione di Pozzuoli, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno. Un 25enne è stato inseguito tra la folla ed è stato ferito da colpi d'arma da fuoco ad entrambe le gambe a pochi metri da un negozio di casalinghi. L'uomo è stato subito soccorso dalle persone che erano in strada e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato con gravi ferite, ma non in pericolo di vita. L'episodio è accaduto attorno alle 19.00, in via Carlo Carrà, che è stata poi chiusa dai carabinieri.

La sparatoria in via Carlo Carrà a Monteruscello

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Né al momento si sa chi abbia sparato. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pozzuoli, la tenenza di Quarto e la stazione Pozzuoli. I militari dell'Arma sono subito intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione della sparatoria dalla centrale operativa del 112. L'area interessata è stata transennata con il nastro bianco e rosso, per consentire i rilievi balistici. Sono state raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dalle quali potrebbero emergere ulteriori elementi utili ad identificare chi abbia sparato e il tragitto che ha percorso per raggiungere il luogo della sparatoria e poi fuggire. Via Carrà è stata provvisoriamente chiusa alla circolazione, per consentire agli investigatori di effettuare le indagini necessarie. La circolazione veicolare sarà ripristinata non appena possibile.