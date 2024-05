video suggerito

Napoli, vigili nella Mondadori in Galleria Umberto, stop alla libreria inaugurata ieri I controlli della Polizia Locale in Galleria Umberto I questa mattina: necessari ulteriori documenti per aprire. La libreria Mondadori è temporaneamente chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovi controlli della Polizia Locale in Galleria Umberto I a Napoli questa mattina. Chiusa la libreria Mondadori, inaugurata appena ieri. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, mancherebbero ancora dei documenti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura. Il blitz della Polizia Locale, dell'Unità Operativa di Chiaia, è scattato questa mattina. Subito dopo, sulla porta d'ingresso è stato affisso un cartello che avvisa l'utenza che lo store "per motivi tecnici" resterà "temporaneamente chiuso". In queste ore i responsabili sono in riunione per risolvere al più presto la vicenda.