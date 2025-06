video suggerito

Migliora la 59enne aggredita dai ragazzini a Fuorigrotta, nuova tac per valutare il trauma cranico È vigile la donna di Fuorigrotta picchiata sabato 14 giugno a Napoli da un gruppo di ragazzini; i responsabili rintracciati poco dopo dai carabinieri in pasticceria.

A cura di Nico Falco

Migliorano le condizioni della 59enne di Fuorigrotta che, sabato scorso, è stata aggredita da un gruppo di ragazzini all'uscita di un supermercato in via Leopardi: la prognosi non è stata ancora sciolta, ma fonti Asl confermano che è attualmente vigile e che nei prossimi giorni sarà sottoposta ad una nuova tac per valutare il trauma cranico.

Picchiata davanti al supermercato

La donna era stata picchiata mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. A scatenare l'aggressione sarebbe bastata una banale discussione alle casse del supermercato: i ragazzini avrebbero cercato di scavalcare la fila e sarebbero stati rimproverati. Successivamente alcuni del gruppetto hanno seguito la donna e, dall'altro della strada, l'hanno spintonata e colpita a calci alla schiena; la 59enne è caduta rovinosamente in avanti, battendo la testa contro un muretto. È stata portata prima all'ospedale San Paolo e successivamente è stata trasferita al San Giovanni Bosco, dove si trova tuttora.

Denunciati i minorenni del gruppetto

I ragazzini, tutti residenti nel vicino quartiere di Pianura, sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri, sulla scorta di alcune testimonianze e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Si erano spostati di pochi metri: erano tranquillamente seduti ai tavolini di una pasticceria lungo la stessa strada.

Cinque del gruppetto (tra cui una ragazzina) sono stati denunciati per lesioni personali aggravate, nei confronti della sesta, di 13 anni, non si è proceduto in quanto non imputabile per l'età; le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinati dalla Procura per i Minorenni. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto nella zona ci sarebbero stati altri episodi simili, non sfociati in aggressioni ma limitati a prese in giro e spintoni; da stabilire se siano riconducibili alle stesse persone.