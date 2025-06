Grave la donna presa a calci a Napoli, dopo l’aggressione i ragazzini andati in pasticceria

video suggerito

A cura di Nico Falco

Resta ancora ricoverata, in condizioni gravi ma stabili, la 59enne di Fuorigrotta che è stata aggredita sabato in via Leopardi, all'uscita dal supermercato; ricoverata prima all'ospedale San Paolo e successivamente trasferita al San Giovanni Bosco, è in prognosi riservata per il trauma cranico causato dall'impatto contro il muretto quando, colpita alle spalle, è caduta a terra. I componenti del gruppetto sono stati rintracciati dai carabinieri poco dopo, seduti ai tavolini di una pasticceria poco distante: sono 6 ragazzini tra i 12 e i 16 anni, tra loro ci sono anche due ragazzine di 13 anni, sono tutti del quartiere Pianura; sarebbero stati ripresi dalle telecamere mentre infastidivano anche altri passanti.

La lite dopo il rimprovero alle casse

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 14 giugno. Stando alle ricostruzioni, il gruppetto e la donna si sarebbero incrociati all'interno del supermercato di via Leopardi, in fila alle casse. E lì sarebbe nato il litigio. Probabilmente un semplice rimprovero, quando i ragazzi avrebbero cercato di scavalcare la fila. Sarebbe bastato questo per la ritorsione, una manciata di minuti dopo. Le telecamere dell'attività commerciale e quelle installate lungo la strada hanno ripreso gran parte di quello che è avvenuto dopo: i ragazzi che seguono la donna, lei che arriva dall'altro lato della strada, nei pressi di un cancello, e quel punto gli spintoni e il calcio all'improvviso nella schiena; la donna che perde l'equilibrio, finisce rovinosamente a terra e batte la testa. E il gruppetto che, come se nulla fosse, ha proseguito tranquillamente per la sua strada.

Dopo l'aggressione sono andati in pasticceria

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale; particolarmente preoccupante il trauma cranico: non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi non si potrà sciogliere se non nei prossimi giorni, quando si potrà valutare l'entità della lesione.

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli, seguendo ancora le telecamere e grazie alle testimonianze di alcuni presenti, hanno trovato i ragazzini seduti ai tavolini di una pasticceria a qualche decina di metri di distanza, a mangiare dolci. Il 16enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate mentre gli altri, non imputabili per l'età, sono stati segnalati; le indagini sono coordinate dalla Procura per i Minori di Napoli.