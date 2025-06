Donna presa a calci dietro la schiena e gettata a terra a Fuorigrotta: nei guai sei ragazzi tra i 12 e i 16 anni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

C'è una svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta ieri, sabato 14 giugno, in un negozio di via Giacomo Leopardi, quartiere Fuorigrotta, alla periferia Ovest di Napoli: una donna di 59 anni, al culmine di una lite con un gruppo di ragazzi, è stata presa a calci dietro la schiena ed è stata scaraventata a terra, battendo la testa. Nella notte è arrivata la svolta: i carabinieri della compagnia di Bagnoli, al termine di una serrata attività investigativa, hanno individuato sei ragazzi, tutti minorenni tra i 12 e i 16 anni, ritenuti i responsabili dell'aggressione ai danni della 59enne.

La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata

Le motivazioni dietro l'aggressione sono ancora sconosciute: la lite tra la 59enne e il gruppo di ragazzini sarebbe scaturita da futili motivi; saranno le ulteriori indagini dei militari dell'Arma, che ascolteranno anche i minorenni, a chiarire con esattezza i contorni della vicenda. La donna, dopo essere stata aggredita e aver battuto la testa sul pavimento, ha riportato un grave trauma cranico: soccorsa dal 118, la 59enne è stata trasportata all'ospedale San Paolo, dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata; da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.