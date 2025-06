video suggerito

Lite in strada a Fuorigrotta, donna spinta a terra da ragazzi batte la testa: ha grave trauma cranico Donna aggredita in via Leopardi a Fuorigrotta. Dei ragazzi l’hanno spintonata. Caduta a terra ha battuto la testa. Il Prefetto: “Esecrabile gesto” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna è stata aggredita oggi pomeriggio a Fuorigrotta da un gruppo di ragazzi. Tutto sarebbe partito da un litigio per futili motivi. Al culmine dell'alterco, i giovani con i quali stava litigando l'avrebbero spintonata violentemente. La donna è caduta a terra, battendo la testa. Ha riportato un grave trauma cranico. Soccorsa dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, è stata trasportata urgentemente al Pronto Soccorso ospedaliero.

Lite a via Leopardi: donna spinta a terra da ragazzi batte la testa

L'episodio, reso noto dalla Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele Di Bari, è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 14 giugno 2025, in via Leopardi, una delle principali strade del quartiere Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, a conclusione di un alterco per futili motivi con un gruppo di giovani ragazzi è stata violentemente spintonata al suolo, riportando un trauma al capo.

Il Prefetto convoca il Comitato per la Sicurezza

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso ferma condanna per "l’esecrabile gesto e vicinanza alla persona offesa per una pronta guarigione. Nell’immediato è stata disposta un’intensificazione delle misure di controllo e vigilanza nell’area di interesse e la questione sarà approfondita nella prossima riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". La violenza, in particolare giovanile, è sotto i riflettori delle forze dell'ordine. In campo ci sono diverse iniziative e strategie per contrastare il fenomeno, a cominciare dall'educazioni civica dei giovani già sui banchi di scuola.