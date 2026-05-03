Pollena Trocchia, picchiato a colpi di casco e bottiglia: 42enne in ospedale, un denunciato

Un 42enne è stato picchiato a Pollena Trocchia (Napoli) da due persone, si sarebbe trattato di una lite per viabilità; uno dei presunti responsabili è stato denunciato dai carabinieri.

In due lo hanno aggredito a colpi di casco e con una bottiglia, provocandogli una ferita lacero contusa alla testa: non è in pericolo di vita, ma è stato trattenuto in osservazione, un 42enne di Cercola, arrivato nella notte scorsa al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. Uno dei presunti responsabili è stato individuato e denunciato, si tratterebbe dell'epilogo di una lite per motivi di viabilità.

L'intervento dei carabinieri della Tenenza di Cercola nella notte, a seguito della segnalazione, proveniente dall'ospedale, di un uomo ferito durante un'aggressione; vista la natura delle lesioni, i medici hanno preferito ricoverare il 42enne per sottoporlo ad ulteriori esami diagnostici, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Nelle fasi iniziali delle indagini è stato appurato il luogo dell'aggressione: era avvenuta intorno alle 22 a Pollena Trocchia (Napoli), in piazza Nicola Amodio, aveva visto coinvolte tre persone. Il motivo sarebbe banale: sarebbe tutto partito da una discussione nata per motivi di viabilità e velocemente trascesa nel violento pestaggio.

Nella stessa notte è stato individuato uno dei presunti responsabili: si tratta di un 38enne di Cercola, anche lui già noto alle forze dell'ordine; l'uomo, rintracciato, è stato denunciato. Sono in corso accertamenti sulle ragioni del pestaggio, per capire se effettivamente sia riconducibile ad una lite per motivi di viabilità, e per arrivare all'identità del complice.