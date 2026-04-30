In giro con una katana a Napoli, denunciato: “L’ho trovata nella spazzatura”

I carabinieri hanno denunciato un 42enne di Pianura, Napoli Ovest: è stato trovato in possesso di una katana, a suo dire trovata nella spazzatura e raccolta per rivenderla.

La katana rinvenuta dai carabinieri a Pianura, Napoli Ovest

L'avrebbe trovata abbandonata vicino a un cassonetto della spazzatura e l'avrebbe raccolta, con l'intenzione di portarsela a casa per rivenderla. È la spiegazione che ha dato ai carabinieri un 42enne di Pianura quando è stato trovato in possesso di una katana da oltre mezzo metro nel centro del quartiere di Napoli Ovest. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma e la spada è stata sequestrata.

Il 42enne, già noto alle forze dell'ordine, si trovava in piazza San Giorgio, nel cuore storico di Pianura, quando è incappato nei controlli dei carabinieri della stazione locale. E non sarebbe potuto passare inosservato: la spada giapponese che aveva tra le mani, contenuta nel fodero, misurava oltre sessanta centimetri soltanto di lama. I militari dell'Arma lo hanno fermato, si sono fatti consegnare l'arma e gli hanno chiesto dove l'avesse presa e perché se la portasse dietro.

E lì è arrivata la spiegazione. Non era sua, l'aveva appena trovata. Qualcuno l'aveva abbandonata per strada, vicino a un cassonetto, lui l'aveva vista e l'aveva presa per farci qualche soldo, voleva venderla. Una versione forse anche verosimile, che però non è servita a evitare il sequestro e la denuncia.