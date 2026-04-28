A scuola con una pistola a salve, 16enne denunciato a San Giovanni a Teduccio

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è rivelata una replica.

La pistola sequestrata al 16enne a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est

Una pistola interamente in metallo, completa di caricatore e priva di tappo rosso: nulla che poteva far capire ad un primo sguardo, insomma, che si trattasse di una replica e di un'arma vera. E probabilmente per vera è stata presa da chi ha fatto partire la segnalazione alla Polizia di Stato: l'aveva portata a scuola un 16enne napoletano, successivamente identificato e bloccato dai poliziotti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 27 aprile, a San Giovanni a Teduccio; l'arma è stata sequestrata e il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla Procura per i Minorenni.

L'intervento è partito proprio a seguito della segnalazione pervenuta alla centrale operativa, proveniente da un istituto scolastico del quartiere della periferia Est di Napoli: all'interno della struttura c'era un minore armato. Sul posto si sono diretti gli agenti del commissariato San Giovanni – Barra, impegnati nei servizi di controllo di routine del territorio. Il giovanissimo è stato individuato e bloccato; la pistola è stata recuperata ed esaminata: il tappo rosso era stato staccato, ma si trattava di una scacciacani. Il ragazzo è stato quindi denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e, dopo le formalità di rito, è stato affidato ai genitori. La pistola è stata sequestrata.

San Giovanni a Teduccio è tra i quartieri oggetto della proposta lanciata oggi dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari: un progetto sperimentale, mirato a contrastare la devianza giovanile e a tutelare i ragazzi, per tenere le scuole aperte il più possibile nelle ore pomeridiane e fino alla sera; gli altri due quartieri coinvolti sono quelli limitrofi di Barra e Ponticelli.