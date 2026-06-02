Napoli, la barca si incastra nel vicolo e blocca l’accesso alla spiaggia di San Giovanni a Teduccio

Una barca a rimorchio è rimasta incastrata in un vicolo a San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona orientale di Napoli.

Il vicolo è troppo stretto, ma l'auto con la barca a rimorchio ci passa lo stesso e resta incastrata, bloccando di fatto la strada per raggiungere la spiaggia di Boccaperti a San Giovanni a Teduccio, quartiere dell'area est di Napoli. L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 2 giugno. A segnalare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): "Una grossa imbarcazione – afferma – destinata alla spiaggia di Boccaperti è rimasta incastrata tra i palazzi dello stretto vicoletto Municipio, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Mentre la motrice è riuscita a transitare, la larghezza dell'imbarcazione ha reso impossibile il passaggio tra gli edifici, provocando una situazione di stallo che ha richiesto numerose manovre per essere risolta".

Il vicolo bloccato per ore, poi è stato liberato

L'episodio è stato documentato da alcuni residenti che hanno inviato foto e video al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Quanto accaduto a San Giovanni a Teduccio – commenta il deputato ambientalista – può apparire paradossale, ma evidenzia un problema serio che riguarda la gestione dei trasporti eccezionali all'interno del tessuto urbano cittadino. Non è possibile che mezzi di tali dimensioni percorrano strade palesemente inadatte, con il rischio di provocare danni alle abitazioni, ai veicoli in sosta, alle infrastrutture e agli stessi mezzi trasportati. Occorre verificare – conclude il parlamentare – quali autorizzazioni siano state rilasciate, se siano stati effettuati tutti i controlli preventivi necessari e se il percorso individuato fosse realmente compatibile con le dimensioni dell'imbarcazione. Chiediamo che vengano rafforzate le procedure di verifica e pianificazione dei trasporti eccezionali nelle aree urbane, soprattutto nei quartieri caratterizzati da strade strette e da una conformazione che rende impossibile il passaggio di mezzi di grandi dimensioni".