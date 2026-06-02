Nello scooter il kit del rapinatore: pistola a salve e passamontagna. Denunciato 17enne a Scampia

I carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 17 anni nel quartiere Scampia, a Napoli: fermato per un controllo, nella sella dello scooter aveva una pistola replica e un passamontagna.

Nella sella dello scooter aveva tutto l'occorrente per una rapina: pistola, casco, passamontagna. E, quando i carabinieri lo hanno scoperto, probabilmente senza nemmeno pensarci ha fatto la prima cosa che gli è venuta in mente: si è liberato dell'arma, lanciandola lontano. Mentre i due militari erano davanti a lui. Un'ultima carta che non è servita ad evitare la denuncia a un 17enne napoletano, controllato tra le strade del quartiere Scampia, periferia Nord di Napoli.

Il ragazzo è stato notato da una pattuglia della Compagnia Vomero dei carabinieri mentre era in via Don Milani, traversa di via Antonio Labriola, nella tarda serata di ieri, 1 giugno, poco prima della mezzanotte; stava chiacchierando con un altro giovanissimo, poi identificato in un 14enne del posto. I militari si sono avvicinati e hanno controllato anche lo scooter parcheggiato accanto a loro, che, è emerso, era di proprietà del 17enne. Hanno chiesto di aprire la sella e hanno trovato quello che sembra il "kit del rapinatore": casco e passamontagna per coprirsi la faccia, pistola per minacciare la vittima.

E a quel punto il ragazzo ha afferrato l'arma e l'ha lanciata via, inutilmente. La pistola, immediatamente recuperata, è risultata essere una replica a cui era stato tolto il tappo rosso, rendendola indistinguibile da un'arma vera. Alle domande dei militari, il ragazzo non è stato in grado di spiegare per quale motivo avesse quegli oggetti nel sottosella e cosa intendesse farne, limitandosi a balbettare qualche parola poco convincente. Al termine delle formalità di rito il 17enne è stato denunciato per porto abusivo d'arma.