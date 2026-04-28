Napoli, scuole aperte fino a sera nella Municipalità 6 per togliere ragazzi dalla strada: la proposta del Prefetto

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Un progetto sperimentale, ma strutturato, per tenere le scuole aperte il più possibile, fino alla sera, per evitare che i ragazzi frequentino la strada e al tempo stesso favorire i rapporti con le famiglie: è la proposta avanzata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto oggi, 28 aprile, nella chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes nell'area orientale della città, e condivisa da tutti i partecipanti. I quartieri coinvolti, almeno in questa fase di preparazione, sono tre e sono tutti nell'area Orientale di Napoli: San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra.

All'incontro odierno hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, Monica Matano, rappresentanti delle forze dell'ordine, del Terzo settore e delle parrocchie della zona. L'idea di fondo del progetto, ha spiegato il Prefetto, è che "noi dobbiamo avere sempre a cuore la situazione scolastica e dobbiamo fare di tutto perché gli studenti restino a scuola quanto più tempo possibile".

Una proposta del genere non può, naturalmente, limitarsi al semplice prolungamento dell'apertura. "Ci siamo presi l'impegno – ha proseguito Michele di Bari – di elaborare e finanziare un progetto strutturale e sperimentale da attivare su questa Municipalità per mettere in campo attività scolastiche ed extra scolastiche così che venga assicurata la partecipazione degli alunni non solo nelle ore previste, ma anche fino a sera". Al termine della riunione il Prefetto ha sottolineato la necessità di "creare un'osmosi tra famiglie, scuole, Terzo settore e i controlli delle forze dell'ordine perché tutto questo serve ad evitare che molti studenti, andando via da scuola nel pomeriggio, possano circolare liberamente anche in situazioni critiche".