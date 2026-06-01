Ad Acerra ancora spari in via Dante Alighieri: è la quinta stesa in quattro giorni

Ennesima “stesa” ad Acerra (Napoli): i colpi di pistola esplosi ieri sera, 31 maggio. Oggi nella cittadina del Napoletano la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Michele di Bari.

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Ancora colpi di pistola ad Acerra, il comune del Napoletano: si tratta del quinto episodio in quattro giorni, con tutta probabilità riconducibile a quello che appare come un "botta e risposta" tra gruppi criminali della zona: ieri gli spari sono stati segnalati in via Dante Alighieri, una delle strade già teatro degli episodi dei giorni scorsi. La situazione è sotto stretto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, oggi si è tenuta la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha voluto che si svolgesse proprio nel Comune di Acerra.

L'ennesima "stesa" risale alla tarda serata di ieri, domenica 31 maggio, intorno alle 22.30. Anche in questo caso, nessun ferito né danni: è la dinamica classica di questo tipo di episodi, scorribande armate con colpi di pistola esplosi senza un obiettivo preciso ma con l'intenzione di intimidire o di "marcare il territorio". Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Acerra della Polizia di Stato.

Il 28 maggio c'erano state le altre quattro stese, una dietro l'altra, tra il tardo pomeriggio e la sera: in via Dante Alighieri, poi in via E. A. Mario, quindi in via Don Lorenzo Milano e l'ultima tra i palazzi del rione Gescal. Le indagini sono nelle mani dei poliziotti del commissariato locale (col supporto della Squadra Mobile della Questura di Napoli) e dei carabinieri di Castello di Cisterna.

Il territorio di Acerra, ha detto il prefetto Michele di Bari al termine della riunione, "è ben attenzionato e il Comitato serve a pianificare ulteriori misure". Il sindaco Tito d'Errico, nel ringraziare il Prefetto per la scelta di tenere l'incontro al Comune, ha parlato di "un vertice senz'altro positivo, nel corso del quale c'è stata una più approfondita valutazione delle attività svolte e di quelle in corso che vedono una piena sinergia tra Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza con il supporto della nostra Polizia Municipale. Nel corso del tavolo, infatti, è emersa la rilevanza del sistema di videosorveglianza comunale a sostegno delle investigazioni".