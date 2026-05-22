Riapre via San Giacomo dei Capri al Vomero: era stata chiusa 2 giorni fa per voragine

Riapre via San Giacomo dei Capri dopo la voragine. Attorno alle 14,30 di oggi riaperta la prima corsia. Nelle prossime ore sarà ripristinata anche l’altra.

Riapre via San Giacomo dei Capri al Vomero, chiusa due giorni fa a seguito di una voragine apertasi sulla carreggiata poco dopo l'incrocio con via Ruoppolo, via Pietro Castellino e via Piscicelli. Oggi pomeriggio, venerdì 22 maggio, attorno alle ore 14,30, la strada è stata riaperta ad una sola corsia di marcia. Mentre nelle prossime ore sarà riaperta anche l'altra corsia. Il cedimento era avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, 20 maggio, attorno alle 18,40. Si è formato prima un avvallamento, poi un pezzo di carreggiata è venuto giù, lasciando al suo posto una buca di circa un metro di diametro.

Sul posto sono arrivati subito gli addetti della Protezione Civile e dell'Abc, l'azienda idrica, mentre la polizia locale ha provveduto a transennare la strada. Le auto in sosta sono state portate via in parte con i carri attrezzi. Sono stati necessari due giorni di lavoro per rimettere in sicurezza l'area, arteria nevralgica di collegamento verso la zona dello Stadio Collana e di via Pigna e il Rione Alto dall'altro lato. Gli operai dell'azienda idrica sono intervenuti sulla fognatura. Hanno eseguito uno scavo con i bobcat per ripristinare le condutture. Nella giornata di ieri è stato necessario interrompere l'erogazione idrica per alcuni negozi e abitazioni. L'intervento è proseguito fino a questa mattina. Una volta ultimati i lavori e richiuso con l'asfalto, è stato possibile riattivare la circolazione veicolare. Sarà necessario, comunque, un ulteriore intervento nei prossimi giorni per dare la seconda mano di asfalto. A monitorare i lavori il consigliere municipale Rino Nasti, presente anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, sul cantiere.