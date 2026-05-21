Vomero, resta chiusa via San Giacomo dei Capri per voragine: senz’acqua case e negozi. Strade alternative

Resta chiusa via San Giacomo dei Capri al Vomero, dopo la voragine aperta ieri. In corso i lavori di Abc. Diversi negozi e appartamenti senz’acqua.

Resta chiusa via San Giacomo dei Capri al Vomero, dopo la voragine apertasi ieri pomeriggio all'altezza dell'incrocio con via Pietro Castellino, via Piscicelli e via Ruoppolo. Questa mattina sono iniziati i lavori degli operai Abc che stanno ispezionando il sottosuolo. Tutta la strada è stata interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di ripristino. Alcune abitazioni e diversi negozi sono rimasti senz'acqua. Al momento non si conosce la durata dell'intervento, che potrebbe proseguire anche domani. Il cedimento è avvenuto attorno alle ore 18,40 di ieri, mercoledì 20 maggio, improvvisamente l'asfalto ha ceduto e si è formata una buca di circa mezzo metro di diametro. Sul posto sono arrivati Protezione Civile e Polizia Locale. "ABC Napoli – spiega la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino – a mezzo impresa di lavorazione sta eseguendo lo scavo. Valutiamo i tempi di lavorazione ed ipotesi di viabilità alternativa per decongestionare il traffico veicolare".

Mentre Luca Bonetti, presidente della commissione Trasporti della Municipalità spiea che "a seguito di interlocuzione con Abc, con la Presidente Clementina Cozzolino e con gli uffici tecnici Municipali, ove le lavorazioni dovessero protrarsi oltre la giornata di oggi, abbiamo proposto l’apertura a doppio senso di marcia di via 11 fiori del Melarancio, al fine di decongestionare il traffico". Sul posto anche il consigliere Rino Nasti: "Stamattina hanno iniziato ad aprire la voragine per capire cosa sia successo. Ci segnalano un palazzo e negozi senza acqua. Ritengo l’assenza di comunicazioni ufficiali, di fronte a decine di famiglie e attività economiche senza acqua, l’avrebbero dovuto fare. Ho espresso perplessità ai responsabili municipali, a partire dalla presidente con delega ai lavori pubblici".