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Spari contro le finestre di un appartamento, un proiettile entra in casa: paura ad Acerra

L’episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri, si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 19 maggio. Non si registrano feriti.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Momenti di paura nella tarda serata di ieri, martedì 19 maggio, ad Acerra, nella provincia di Napoli: alcune persone, attualmente non ancora identificate, hanno esploso colpi di pistola contro le finestre di un appartamento che sorge in via Dublino. Uno dei proiettili è entrato all'interno dell'abitazione: per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto, per effettuare il sopralluogo e i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, mentre le indagini per ricostruire dinamica e matrice dell'evento sono affidate ai militari dell'Arma della stazione di Acerra e a quelli del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna.

Nella notte, a Qualiano, sempre nell'hinterland Nord di Napoli, un uomo di 36 anni è stato invece accoltellato alla testa. Anche su questa vicenda indagano i carabinieri: stando a quanto ricostruito fino a questo momento dai militari dell'Arma, il 36enne si trovava vicino a un hotel in via San Francesco a Patria quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha colpito alla testa con un'arma da taglio. La vittima è stata trasportata all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania: il 36enne non sarebbe in pericolo di vita.

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