Spari a Soccavo, 24enne ferito a una gamba: “Hanno tentato di rapinarmi in via Giustiniano”
Lo avrebbero affiancato in due in scooter, avrebbero tentato di rapinarlo e, quando ha reagito, gli avrebbero sparato, colpendolo ad una gamba. È la versione che ha raccontato, ai sanitari prima e alle forze dell'ordine poi, un 24enne napoletano, arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta con una ferita da arma da fuoco. Il giovane non è in pericolo di vita.
Il ferimento è avvenuto intorno alle 20 di oggi, sabato 30 maggio. Secondo quanto raccontato dal 24enne, l'episodio sarebbe avvenuto in via Giustiniano, stradone che attraversa il quartiere Soccavo. I due, sconosciuti, si sarebbero dileguati subito dopo averlo colpito. Accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fuorigrotta, il ragazzo è stato medicato per una ferita alla gamba sinistra; i medici hanno escluso complicazioni di rilievo, è in condizioni stabili in attesa della prognosi. le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato Bagnoli.
La versione del giovane resta per il momento al vaglio degli investigatori; gli agenti hanno effettuato il sopralluogo sul punto indicato, in via Giustiniano, alla ricerca di bossoli o tracce ematiche; si valuta la possibilità che informazioni utili possano arrivare dalle registrazioni della videosorveglianza, sia lungo la strada dove sarebbe avvenuto il ferimento sia nel quartiere Soccavo e nel vicino complesso popolare del Rione Traiano.