Spari a Soccavo, 24enne ferito a una gamba: “Hanno tentato di rapinarmi in via Giustiniano”

Un 24enne è stato ferito in via Giustiniano, a Napoli; gli avrebbero sparato durante un tentativo di rapina.

Immagine di repertorio

Lo avrebbero affiancato in due in scooter, avrebbero tentato di rapinarlo e, quando ha reagito, gli avrebbero sparato, colpendolo ad una gamba. È la versione che ha raccontato, ai sanitari prima e alle forze dell'ordine poi, un 24enne napoletano, arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta con una ferita da arma da fuoco. Il giovane non è in pericolo di vita.

Il ferimento è avvenuto intorno alle 20 di oggi, sabato 30 maggio. Secondo quanto raccontato dal 24enne, l'episodio sarebbe avvenuto in via Giustiniano, stradone che attraversa il quartiere Soccavo. I due, sconosciuti, si sarebbero dileguati subito dopo averlo colpito. Accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fuorigrotta, il ragazzo è stato medicato per una ferita alla gamba sinistra; i medici hanno escluso complicazioni di rilievo, è in condizioni stabili in attesa della prognosi. le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato Bagnoli.

La versione del giovane resta per il momento al vaglio degli investigatori; gli agenti hanno effettuato il sopralluogo sul punto indicato, in via Giustiniano, alla ricerca di bossoli o tracce ematiche; si valuta la possibilità che informazioni utili possano arrivare dalle registrazioni della videosorveglianza, sia lungo la strada dove sarebbe avvenuto il ferimento sia nel quartiere Soccavo e nel vicino complesso popolare del Rione Traiano.