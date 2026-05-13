“Mia figlia di 10 anni presa a calci e pugni a scuola”: la denuncia di una madre finisce in Procura a Napoli

È al vaglio della Procura di Napoli Nord il racconto della madre di una bimba di 10 anni, che ha denunciato ripetuti atti di violenza e bullismo ai danni della bambina all'interno dell'istituto scolastico da lei frequentato. Stando a quanto la donna avrebbe raccontato, la bimba sarebbe stata presa più volte a calci e pugni a scuola: "Ho segnalato tantissime volte la situazione alla dirigente scolastica, alla vicepreside e alle insegnanti, ma purtroppo nulla è stato fatto" ha dichiarato la madre della bambina.

La donna ha raccontato, inoltre, di aver avuto anche ripetuti colloqui con la dirigente scolastica, senza però che si ottenessero risultati concreti. "Ho denunciato la rottura degli occhiali da vista per ben due volte, le hanno messo la colla nei capelli, l'hanno presa a calci e pugni, e tanto altro" ha raccontato ancora la denunciante.

"Mia figlia si è fatta male durante la terza ora di lezione, tra le 10.30 e le 11, ma io non sono stata avvisata immediatamente e non sono stati chiamati nemmeno i soccorsi e dai racconti di mia figlia ho saputo che la docente presente in classe, supplente della titolare assente, l'avrebbe fatta camminare malgrado il dolore, sostenendo che stesse bene e che non vi fosse necessità di chiamare i soccorsi" ha detto la madre della bimba, riferendosi a uno degli ultimi episodi, occorso soltanto il 5 marzo scorso.

Dopo aver contattato un avvocato, la donna ha denunciato gli episodi di bullismo ai danni della figlia all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e al Ministero dell'Istruzione, senza che però, a detta sua, vi fossero dei riscontri oggettivi. Infine, la donna ha deciso di depositare una denuncia in Procura.