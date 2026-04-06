Auto esce fuori strada e finisce nel fiume: il conducente salvato da poliziotto fuori servizio nel Salernitano

L’incidente nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, nella provincia di Salerno: un’auto è finita nel fiume Tanagro. Il conducente è stato tratto in salvo da un agente della Polizia Municipale libero dal servizio.

Rocambolesco incidente quello che si è verificato nella notte appena trascorsa nella provincia di Salerno, tra Sala Consilina e Teggiano, dove un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è andata fuori strada ed ha concluso la sua corsa nel fiume Tanagro. L'incidente si è verificato in via Campile: alla guida della vettura c'era un giovane di 23 anni che, una volta finito in acqua, si è visto in grande difficoltà. Al momento dell'incidente, per fortuna, sul posto c'era un agente della Polizia Municipale di Sala Consilina libero dal servizio che, in compagnia di un amico, ha assistito a quanto accaduto.

I due uomini, in sprezzo del pericolo, non hanno esitato a gettarsi in acqua e a prestare soccorso al malcapitato, che è stato estratto dall'abitacolo della vettura ed è stato portato in salvo. Per il giovane tanto spavento ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza: il 23enne ha riportato soltanto ferite lievi e non ha avuto bisogno di recarsi in ospedale per ricevere le cure del caso. Provvidenziale l'intervento dell'agente della Polizia Municipale e del suo amico, che hanno evitato conseguenze ben peggiori per il conducente della vettura. Ancora da chiarire, invece, le cause dell'incidente.