Incendio a Casalnuovo di Napoli, fiamme nel parcheggio: grande colonna di fumo nero sulla città Incendio a Casalnuovo, in provincia di Napoli: parcheggio in fiamme in viale dei Pini. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, giovedì 19 giugno 2025, a Casalnuovo di Napoli. Le fiamme sono divampate in un parcheggio che si trova nei pressi di viale dei Pini. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo sulla città, visibile per diversi chilometri. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, che stanno operando con diverse squadre dotate di autobotti. Non è chiaro ancora quale possa essere la matrice del rogo, se accidentale o dolosa. Non appena saranno estinte le fiamme si potranno avviare le indagini per risalire alle cause dell'incendio. Al momento non si segnalano feriti.

A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che scrive sui suoi canali social: "Poco fa è divampato un incendio all’interno di un #parcheggio ubicato nella zona di viale dei Pini: le fiamme hanno coinvolto alcuni veicoli presenti. Sul posto sono presenti i Carabineiri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Vi terremo aggiornati".