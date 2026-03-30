Grosso incendio a Pontecagnano (Salerno): fiamme vicino alle case, arrivano i pompieri

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, attorno alle ore 17,00. Il rogo sarebbe scoppiato in città, nei pressi di via Nazionale, di fronte al distributore di carburante Q8, nelle vicinanze di alcune abitazioni. Le fiamme sembrerebbe si siano sprigionate da un'auto. Non si sa al momento se ci siano feriti. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Una grossa colonna di fumo nero si è levata in cielo visibile a diversi chilometri di distanza.