Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: domato dai pompieri

Un grosso incendio è scoppiato sul monte Epomeo, sull'isola di Ischia, nella serata di ieri, attorno alle 19,30. Le fiamme si sono estese su una vasta area, arrivando a lambire anche una abitazione, per fortuna abbandonata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con diverse squadre, coordinate dal Comandante Giuseppe Paduano, le ambulanze della Croce Rossa e le forze dell'ordine. Il rogo è stato imponente, ben visibile anche dall'isola di Procida e dai comuni felgrei in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero stati due fronti di fuoco distinti.

Due fronti del fuoco, fiamme vicino alle case

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto l'immediata attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi che si è riunito ieri sera alle ore 22,00. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, l'incendio sarebbe stato domato nel corso della notte. Il rogo avrebbe colpito la zona chiamata dei "frassitelli" e si sarebbe esteso verso la parte alta del monte. All'incontro in Prefettura a Napoli hanno partecipato il sindaco del comune di Serrara Fontana, i rappresentanti della Soru, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana. L'incendio, sviluppatosi intorno alle 19 30, ha visto attivi due fronti di fuoco, come detto, dei quali uno ha lambito un'abitazione privata disabitata, mentre il secondo ha promanato quasi interamente verso la vegetazione ed attualmente è stato spento.

Nell'eventualità di un riavvio dell'emergenza, la Soru ieri sera ha preallertato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento di Barano per l'utilizzo eventuale dei Canadair a Serrara Fontana a partire da questa mattina, vista l'impossibilità di operare durante le ore notturne. La Prefettura ha disposto, in ogni caso, la vigilanza e la cinturazione dell'area da parte delle forze dell'ordine a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'ipotesi che il fuoco potesse arrivare verso le zone abitate. La situazione è stata monitorata dal COC, attivato presso il comune di Serrara Fontana, e dal CCS.