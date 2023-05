Trasporto pubblico a Napoli

Nuovo Lungomare di Napoli ripavimentato, Cosenza: “Pronti a partire, cantieri prima dell’estate” I lavori interesseranno via Partenope e via Nazario Sauro per 14 mesi. L’assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, a Fanpage.it: “Cantieri prima dell’estate”

A cura di Pierluigi Frattasi

"È tutto pronto per partire con i lavori di ripavimentazione del Lungomare di Napoli. Non abbiamo ancora una data precisa, ma sarà certamente prima dell'estate". A parlare a Fanpage.it è l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, che conferma l'imminente apertura dei cantieri sul Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Il nuovo Lungomare di Napoli avrà i marciapiedi larghi sul lato di ristoranti e alberghi e due corsie per le auto, confermata anche la pista ciclabile a due corsie. I lavori dureranno oltre un anno, 14 mesi per la precisione, e si concluderanno a metà 2024. Il progetto di restyling prevede un finanziamento di 13,2 milioni di euro. La gara, bandita ad aprile 2022, è stata aggiudicata alla società COGEPA.

Cosenza: "Stiamo lavorando agli ultimi ritocchi"

Entro giugno, quindi, salvo proroghe impreviste, dovrebbero partire i cantieri per il rifacimento del Lungomare, una delle zone della città più suggestive e amate dai turisti. Il nuovo lungomare sarà molto più accogliente e moderno. Il progetto è già definito, anche se, afferma Cosenza a Fanpage.it, l'amministrazione sta lavorando agli ultimi ritocchi: "Stiamo valutando alcune opzioni progettuali – spiega l'esponente della giunta Manfredi – per rendere la massima durabilità".

Già lo scorso gennaio, l'assessore aveva rivelato che per avviare i lavori si sarebbe aspettato il passaggio del Giro d'Italia, arrivato a Napoli la settimana scorsa. Il cronoprogramma dovrà tenere conto anche delle esigenze di alberghi e ristoranti, nei 14 mesi previsti. Il progetto prevede, come detto, i marciapiedi più larghi sul lato dei ristoranti, per tavolini e ombrelloni, ma ci sarà un corridoio lasciato libero tra questi ultimi e gli edifici. E anche sul lato degli hotel ci sarà un'area esterna ampia, agli ingressi, con le aiuole per l'arrivo dei taxi.

Si tratta del rifacimento del Lungomare di Napoli, da via Partenope e via Nazario Sauro, già anticipato da Fanpage.it. Gli hotel del Lungomare di Napoli avranno ampie aree esterne per accogliere i clienti che arrivano in taxi, limousine o in navetta, come a Dubai, con aiuole spartitraffico in pietra lavica, al posto delle attuali fioriere. Rifatti anche piazza Nazario Sauro e lo spiazzo della Fontana del Gigante. Tutto il progetto, insomma, si propone di risistemare il Lungomare, rendendolo molto più ordinato e valorizzandone la già enorme bellezza. Il progetto prevede anche la risistemazione dello spiazzo della Fontana del Gigante, con aiuole e ampie sedute in pietra lavica che circondano il monumento su tutti i lati, come una sorta di arena, lasciando però libero il campo per ammirare il panorama. Addio ai dislivelli tra i marciapiedi attualmente esistenti, sarà tutto sullo stesso piano.