Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Montesanto verso la chiusura ad aprile 2026: stop di 8 mesi per manutenzione ventennale La Funicolare di Montesanto chiuderà per lavori di revisione generale a metà 2026. Costeranno 9 milioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare di Montesanto sarà chiusa per circa 8 mesi per la manutenzione ventennale nel 2026. L'ipotesi è che l'impianto a fune che collega la Pignasecca a via Morghen al Vomero possa chiudere ad aprile 2026. Anche se si sta valutando la possibilità di effettuare varie chiusure più brevi, per impattare meno sui viaggiatori. In questi giorni sono già iniziati i sopralluoghi delle ditte esterne incaricate di reperire il materiale per i lavori. La manutenzione ventennale era scaduta lo scorso anno, ma il Comune e l'Anm hanno ottenuto due proroghe. La prossima scade ad aprile 2026. Lo stop per manutenzione ciclica serve ad avere il rinnovo del nulla osta ministeriale necessario per la prosecuzione dell'esercizio pubblico.

Quanto costano i lavori alla Funicolare di Montesanto: 9 milioni

Nel frattempo, il Municipio ha approvato il progetto esecutivo e recuperato i fondi per finanziare i lavori. Si tratta di circa 8.850.000 euro, finanziati da prestito Bei (Banca Europea per gli Investimenti) nell'ambito dell'accordo quadro Napoli Urban Transport. Il finanziamento è stato approvato con la delibera 48, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, approvata in giunta il 14 febbraio scorso.

Lo scorso anno, il Comune ha provveduto all'affidamento diretto della progettazione esecutiva della revisione alla società Adyton Ingegneria Srls per 129.132 euro per i servizi di ingegneria. Il 23 maggio 2024 è stato avviato il servizio di progettazione. Il progetto per la revisione ventennale è stato acquisito il 24 dicembre scorso. Sempre lo scorso anno, ma ad aprile, è stata concessa la prima proroga della scadenza della revisione generale fino al 7 aprile 2025. Una seconda proroga è arrivata quest'anno.