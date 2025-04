video suggerito

Funicolare Montesanto non chiude nel 2025: c'è la proroga di un anno della manutenzione ventennale L'Ansfisa dà l'ok alla proroga di un anno per i lavori di manutenzione ventennale della Funicolare di Montesanto.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare di Montesanto non chiude nel 2025: c'è la proroga di un anno della manutenzione ventennale. È la seconda consecutiva. La normativa ne concede fino a 5. L'8 aprile scorso, infatti, è arrivato il nulla osta per la sicurezza da parte della Ansfisa, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Ferroviaria. Nei mesi scorsi era stata riparata la fune traente e sullo stato è stato espresso un rapporto di ammissibilità favorevole. Tutte le prove e controlli effettuati il 27 febbraio, 3, 4, e 5 marzo scorsi hanno avuto esito positivo. Il Direttore di Esercizio ha concluso che l’impianto può proseguire in sicurezza il pubblico esercizio.

L'anno scorso, come riportato da Fanpage.it, Ansfisa aveva concesso il primo anno di proroga della scadenza della Revisione Generale, subordinato alla prescrizione di tipo B, ribadita anche nell'ultimo provvedimento.

Per Rino Nasti e Luca Bonetti, consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella:

Il Comune di Napoli ha prorogato per la seconda volta, ed ancora per un anno, la proroga dell’esercizio della funicolare di Montesanto.Un provvedimento valutato evidentemente dai tecnici compatibile con le condizioni di esercizio della funicolare, e che può sicuramente rappresentare una boccata d’ossigeno per il trasporto pubblico a Napoli. Però, così come avvenuto anni fa con le proroghe della funicolare di Chiaia, quando poi non ci sono state più le condizioni, si è assistito a un lungo blocco derivante da un impasse nelle procedure di aggiudicazione della gara per la revisione ventennale. Auspichiamo che stavolta non si ripetono gli errori commessi qualche anno fa, quando tutti ricorderanno le peripezie che ha dovuto subire la manutenzione della funicolare di Piazza Amedeo, e i disagi enormi che ne sono scaturiti. Vigileremo su questo al fine di tutelare la mobilità sul ferro del quartiere collinare.