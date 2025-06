Metro Piscinola-Aversa chiusa da domani 26 giugno, bisogna aprire la stazione di Melito. Quando riapre

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude per 7 giorni la metro Piscinola-Aversa, gestita da Eav, che collega Napoli ai comuni dell'area nord, come Melito, Mugnano e Villaricca, e da Aversa consente di raggiungere poi la stazione dell'Alta Velocità. Sono in corso lavori necessari per procedere all'apertura della Stazione di Melito – quella successiva a Mugnano – che è in fase di completamento (si ipotizza di inaugurarla a settembre).

Con un ordine di servizio, infatti, l'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, la società della mobilità della Regione Campania, ha comunicato l'"interruzione linea Metropolitana Piscinola – Aversa Centro, da ultimato servizio del 26 giugno 2025 ad inizio servizio del giorno 02 luglio 2025, al fine di consentire le attività di messa in servizio della Nuova Cabina di Media Tensione della Stazione di Melito e dell’aggiornamento dell’intero sistema SCADA". Si tratta di lavori non eseguibili nelle normali interruzioni notturne.

Metro Piscinola-Aversa chiude visti i lavori anche a Linea 1

"Al fine di eseguire le attività propedeutiche, in previsione della prossima apertura della nuova stazione di Melito – scrive Eav – la linea metropolitana Aversa-Piscinola/Scampia resterà chiusa all’esercizio a partire da fine servizio del 26 giugno fino ad inizio servizio del 2 luglio 2025. Approfittando anche della chiusura parziale della linea 1 di ANM a Scampia che ha visto un forte calo di utenti sulla nostra metropolitana".

Le stazioni della metro linea 1 di Piscinola, Chiaiano e Frullone, infatti, sono chiuse dalle 8 alle 21,30 per i prossimi tre mesi, per consentire i lavori di sostituzione dei binari.

Per quanto riguarda la Metro Piscinola-Aversa, "l’interruzione del servizio si rende necessaria per consentire le attività di messa in servizio della Nuova Cabina di Media Tensione della Stazione di Melito e dell’aggiornamento dell’intero sistema SCADA, che è il sistema per il controllo centralizzato di tutti gli apparati di stazione e di linea (es. antincendio, quadri ed impianti elettrici, controlli trazione elettrica e sottostazione ecc.). Al fine di garantire la sicurezza dei lavori e i dovuti controlli e conseguenti autorizzazioni per la messa in servizio da parte di ANSFISA (l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria), i lavori saranno eseguiti in interruzione della circolazione ferroviaria. Nei giorni di interruzione è previsto il servizio sostitutivo su gomma. Gli orari ed i punti di fermata sono su eavsrl.it.

I lavori alla metro Piscinola-Aversa

Ma che tipo di lavori bisogna fare alla metro Piscinola-Aversa? A quanto apprende Fanpage.it, bisogna procedere alle seguenti attività:

– Taglio terna e Ribaltamento cavi all’intero di area Melito

– Realizzazione giunto in linea in pozzo prossimo a Melito

– Alimentazione della cabina MB/BT in modo finale

– Configurare postazione dello scada aggiornato

– Verifiche tra scada e cabina