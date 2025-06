video suggerito

Metro Linea 1 ferma tra Piscinola-Colli Aminei 8-21,30 da lunedì 23 giugno: orari di treni e navette La metro Linea 1 si ferma per manutenzione da Piscinola a Colli Aminei per 3 mesi da oggi, 23 giugno. Gli orari dei treni e delle navette bus.

A cura di Pierluigi Frattasi

Primo giorno di chiusura oggi per la Metro Linea 1 di Napoli, ferma sulla tratta Piscinola-Colli Aminei nella fascia oraria 8,00-21,30 per i lavori di manutenzione. Chiuse le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone per tre mesi, come anticipato da Fanpage.it. I lavori dureranno da oggi, lunedì 23 giugno fino a lunedì 15 settembre 2025. I treni circoleranno normalmente sul resto della tratta, da Colli Aminei a Centro Direzionale. Mentre nella tratta interessata dai lavori ci saranno corse unidirezionali (solo andata) nella fascia 6,00-8,00 in direzione Centro Direzionale e 21,30-23,00 in direzione Piscinola. Istituito un servizio di navetta bus sostitutivo che collegherà le 3 stazioni chiuse con corse ogni 10 minuti.

Corse dei treni solo andata mattina e sera

Tutti i giorni dalle ore 6,00 alle ore 8,00 i treni partiranno da Piscinola esclusivamente in direzione Centro Direzionale, effettuando tutte le fermate, comprese Chiaiano e Frullone. Non effettueranno la corsa di ritorno Centro Direzionale – Piscinola.

Dalla domenica al giovedì, dalle ore 21,30 alle ore 23,30 e il venerdì e il sabato dalle ore 00,00 alle ore 2,00, i treni partiranno da Centro Direzionale 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 in direzione Piscinola, effettuando tutte le fermate, comprese Frullone e Chiaiano. Non effettueranno il ritorno Piscinola – Centro Direzionale.

Per tutto il periodo non saranno programmate chiusure anticipate della metropolitana.

Le navette bus sostitutive: tutti gli orari

In aggiunta è istituito un servizio sostitutivo di navetta bus: tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 6,30 alle 23,30. Collegherà le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone, Policlinico e Colli Aminei. Fermerà unicamente in corrispondenza delle stazioni con frequenza di circa 10 minuti.

Partenze da metro linea 1 Piscinola (via Zuccarini):

06:00 – 06:10 – 06:20 – 06:30 – 06:40 – 06:50

07:00 – 07:10 – 07:20 – 07:30 – 07:40 – 07:50

08:00 – 08:10 – 08:20 – 08:30 – 08:40 – 08:50

09:00 – 09:10 – 09:20 – 09:30 – 09:40 – 09:50

10:00 – 10:10 – 10:20 – 10:30 – 10:40 – 10:50

11:00 – 11:10 – 11:20 – 11:30 – 11:40 – 11:50

12:00 – 12:10 – 12:17 – 12:23- 12:30 – 12:40 – 12:50

13:00 – 13:10 – 13:20 – 13:30 – 13:40 – 13:50

14:00 – 14:10 – 14:20 – 14:27 – 14:33 – 14:40 – 14:50

15:00 – 15:10 -15:20 – 15:30 – 15:40 – 15:50 – 15:57

16:03 – 16:10 – 16:20 – 16:30 – 16:40 – 16:50

17:00 – 17:10 – 17:20 – 17:30 – 17:40 – 17:50

18:00 – 18:10 – 18:20 – 18:30 – 18:40 – 18:50

19:00 – 19:07 – 19:13 – 19:20 – 19:30 – 19:40 – 19:50

20:00 – 20:10 – 20:20 – 20:30 – 20:37 – 20:43 – 20:50

21:00 – 21:10 – 21:20 – 21:30 – 21:40 – 21:50

22:00 – 22:07 – 22:13 – 22:20 – 22:30 – 22:40 – 22:50

23:00 – 23:10 – 23:20 – 23:30 – 23:40

Simeone: "Potenziata Polizia Locale alla Toscanella"

Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, spiega:

"Confidiamo che la frequenza dei bus nelle fasce critiche aiuti a contenere i disagi – ha dichiarato Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità –. Ho chiesto un rafforzamento della presenza della Polizia Municipale su via Scaglione e via Toscanella, ma è essenziale anche la collaborazione degli automobilisti, che devono evitare la sosta in doppia fila. ANM garantirà supporto operativo nei pressi delle stazioni per agevolare il servizio".

Simeone ha infine espresso:

"Rammarico per la scarsa collaborazione dei mobility manager ospedalieri, sottolineando l'importanza di un loro coinvolgimento per migliorare la viabilità. I primi giorni saranno complessi, ma utili per eventuali aggiustamenti".