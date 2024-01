Zona Ospedaliera, nuova strada la collegherà alla Perimetrale di Scampia e alla Tangenziale Comincia a prendere forma il progetto dell’Asse autostradale Occidentale di Napoli per liberare dal traffico la Zona Ospedaliera. Ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Una nuova strada potrebbe collegare la Zona Ospedaliera alla Perimetrale di Melito-Scampia e alla Tangenziale di Napoli. Si tratta del nuovo Asse autostradale Occidentale di Napoli, che al momento può contare su due progetti diversi, ma integrabili: il primo allo studio del Comune, il secondo di Tangenziale di Napoli.

L'obiettivo comune è andare a rivoluzionare la viabilità nell'area dei presidi sanitari (Cardarelli, Monaldi-Cotugno, Pascale, Nuovo Policlinico), tradizionalmente una delle più trafficate della città. In entrambi i casi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è ancora alla fase dello studio di fattibilità. Ci vorrà, quindi, ancora tempo per poter vedere le opere realizzate.

Per Nino Simeone, presidente della commissione comunale Infrastrutture, "Sarebbe una soluzione al caos che da troppi anni coinvolge l'intera area nord-occidentale della periferia napoletana e l'anello ospedaliero. Se i progetti dovessero concretizzarsi, si potrebbero decongestionare anche la Circumvallazione esterna e la rotonda di Melito-Mugnano. Stiamo monitorando i lavori dei tecnici, che speriamo presto potremo portare in Commissione per il vaglio".

Il nuovo collegamento Perimetrale Scampia-via dei Ciliegi

Palazzo San Giacomo sta lavorando da tempo ad un piano per decongestionare la Zona Ospedaliera, per snellire la circolazione in particolare nelle ore di punta. Il progetto del Comune riguarda la realizzazione di una nuova strada che collegherà la Perimetrale di Scampia a via dei Ciliegi, porta di accesso per centinaia di migliaia di veicoli ogni giorno per la Zona Ospedaliera, attraverso via Nuova Toscanella.

Si tratta del nuovo Asse autostradale urbano Occidentale, un “baffo” che consentirà di accorciare i tempi per arrivare all'Ospedale Cardarelli. Il costo dell'opera è al momento stimato in circa 6 milioni di euro. E negli scorsi giorni sono stati affidati alla società Interprogetti srl i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura, relativi alla la progettazione di fattibilità tecnico economica, per circa 140mila euro.

L'ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera

L'altro progetto, anche questo ancora alle prime battute, è, invece, seguito direttamente da Tangenziale di Napoli, in quanto concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e su sollecitazione degli enti locali. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, i tecnici stanno lavorando allo studio di fattibilità dell'opera.

L'obiettivo, anche in questo caso, è di andare a decongestionare la Zona Ospedaliera. L'idea è di creare un nuovo collegamento con la Tangenziale di Napoli, con la possibilità di ingresso anche dal lato del Rione Alto – dove attualmente è presente solo l'uscita – e avvicinamento all'area di Chiaiano. Tra le ipotesi c'è anche quella di poter poi creare un ulteriore collegamento con la Perimetrale di Melito-Scampia e la Tangenziale, in modo da risolvere definitivamente i problemi di traffico della zona. L'opera, nel complesso, potrebbe costare diverse decine di milioni di euro.