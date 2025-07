Lavori in via Vittorio Emanuele, davanti al Maschio Angioino: alberi, verde e strada nuova. Quanto durerà il cantiere

Rendering dei lavori in via Vittorio Emanuele III

Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione di via Vittorio Emanuele III, la strada dinnanzi al Maschio Angioino, uno dei simboli della città. Il progetto è stato elaborato dagli architetti Alvaro Siza e Souto de Moura – Studio DAZ e cambierà il volto a tutta la zona prospiciente il Castel Nuovo.

Aree verdi e nuova pavimentazione: quando partono i lavori

Come ha reso noto l'amministrazione comunale, i lavori partiranno entro la fine di luglio e avranno una durata prevista di 10 mesi. L'architetto Siza ha disegnato un nuovo tracciato di via Vittorio Emanuele III, impostato sull'asse del portone di accesso dei giardini di Palazzo Reale, in corrispondenza dei Cavalli di Bronzo. La geometria del nuovo tracciato di fatto prolunga l’asse stradale di via Medina anche con gli allineamenti dei marciapiedi e degli alberi già posizionati.

In corrispondenza del viale di accesso del Maschio Angioino sarà realizzata una nuova pavimentazione, che sarà raccordata a quella già esistente in pietra lavica. In corrispondenza delle aiuole antistanti Castel Nuovo, poi, saranno realizzati nuovi percorsi pedonali, con la stessa pietra di basalto utilizzata anche per i lavori in piazza Municipio. È previsto, inoltre, il rifacimento di tutti i marciapiedi, mentre nell'area saranno installati beverini e panchine in pietra lavica.

"Con il progetto di via Vittorio Emanuele III non solo si completa la sistemazione superficiale della Stazione Municipio-Porto, ma si restituisce ai cittadini e ai turisti l’area dinanzi al Maschio Angioino per troppo tempo cantierizzata, dotandola di aree verdi, alberature, panche e beverini" ha dichiarato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità del Comune di Napoli.