Trasporto pubblico a Napoli

La Funicolare Centrale dovrà chiudere 2 giorni per cambiare il cavo trainante La Funicolare Centrale che collega via Toledo al Vomero dovrà sostituire il cavo trainante. Sarà chiusa due giorni. Anm sta individuando le date per impattare meno sui viaggiatori. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare Centrale di Napoli dovrà chiudere due giorni nel weekend per sostituire il cavo trainante di acciaio, a quanto apprende Fanpage.it. L'impianto a fune che collega via Toledo a piazzetta Fuga al Vomero questa mattina non ha aperto al pubblico per "problemi tecnici". I viaggiatori hanno trovato i cancelli sbarrati alle 7 del mattino con l'avviso dell'Anm. A quanto appreso da Fanpage.it sono in corso da tutta la notte verifiche sulla fune di acciaio della funicolare, per scongiurare che ci siano lesioni. Si tratta tecnicamente di prove magneto-induttive programmate, eseguite con ditte esterne con il supporto di personale interno. L'azienda aveva già programmato il cambio della fune in questi giorni. Le prove sono proseguite anche nel corso di questa mattina. Alla fine si è deciso di sostituire la fune. Si sta decidendo quando farlo. L'ipotesi è in un weekend, per impattare meno sui viaggiatori pendolari.

Il nuovo avviso Anm: "Funicolare Centrale chiusa per manutenzione straordinaria"

Un nuovo avviso è apparso attorno alle ore 13,00 di oggi che indica la "chiusura impianto Funicolare Centrale per manutenzione straordinaria dal 24 aprile 2025 fino a cessate esigenze. Ci scusiamo per il disagio". I tecnici stanno cercando di riaprire la funicolare entro oggi pomeriggio, giovedì 24 aprile. Ma è possibile che l'impianto resti chiuso per effettuare questi lavori, come detto già programmati. Non si tratta quindi di una emergenza. A quanto si apprende la società esterna incaricata della manutenzione del cavo non è la stessa della Funivia del Faito, dove si è verificato un incidente sul cavo trainante il 17 aprile scorso, e nessuna connessione c'è tra i due episodi.

Sulla vicenda interviene a Fanpage.it Fulvio Fasano, segretario Ugl Fna:

Purtroppo, le prove tecniche programmate nella notte si sono prolungate anche oggi. Ci sarà a breve una sostituzione della fune che provocherà probabilmente dei disagi all'utenza, di cui ci scusiamo, ma si tratta di lavori necessari e indifferibili. L'azienda individuerà le giornate in cui effettuare i lavori per impattare il meno possibile sul servizio. Non si tratta di un problema di sicurezza immediato, è bene ribadirlo, ma di un controllo che viene fatto periodicamente. Dal controllo si è ritenuto di dover sostituire la fune. Ora si deve decidere quando chiuderla.