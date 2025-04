video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

La Funicolare Centrale di Napoli chiusa, verifiche sul cavo trainante La Funicolare Centrale ferma per verifiche sul cavo traente questa mattina. Tecnici Anm per la manutenzione urgente. Nino Simeone: “Comunicazione istituzionale carente, viaggiatori confusi” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiusa la Funicolare Centrale di Napoli per verifiche sul cavo traente di acciaio, a quanto apprende Fanpage.it. L'impianto a fune che collega piazzetta Augusteo, in via Toledo, con piazza Fuga, al Vomero, non ha aperto al pubblico stamattina. I controlli sono iniziati questa notte, nel corso della manutenzione ordinaria che viene svolta come di consueto. Dalle verifiche sarebbero emerse delle anomalie sul cavo trainante della funicolare, da verificare. Per questo motivo, le attività di manutenzione sono proseguite anche nel corso della giornata di oggi, giovedì 24 aprile. La Funicolare questa mattina non ha aperto al pubblico alle 7, come negli altri giorni. Al momento è ancora chiusa e non si sa quando riaprirà. La riapertura potrebbe avvenire nella stessa giornata di oggi, oppure, se si dovesse verificare che il problema richiede più tempo per essere risolto, proseguire anche per il Ponte del 25 aprile, festa della Liberazione.

Funicolare Centrale ferma, verifiche sulla fune

Tra le ipotesi, analisi per verificare che non vi siano lesioni alla fune oltre i parametri di sicurezza. I tecnici stanno monitorando accuratamente la linea. La manutenzione della Funicolare Centrale avviene di norma due volte a settimana, in orario notturno, nei giorni in cui l'impianto chiude alle 22,30 e non effettua l'orario prolungato. Nessuna connessione, quindi, con l'incidente della Funivia del Faito, dove si è spezzato il cavo trainante giovedì 17 aprile. La Funicolare Centrale peraltro, a quanto si apprende, è dotata di un solo cavo trainante, a differenza della Funicolare di Mergellina che ne ha due: l'altro è il cavo di zavorra.

La chiusura della Funicolare Centrale oggi ha causato non pochi disagi ai lavoratori pendolari che dovevano recarsi in ufficio. Ridotta l'affluenza degli studenti, a causa della chiusura prolungata di molte scuole, per l'autonomia scolastica e la concomitanza di più ponti di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio.

Disagi sulla metro Linea 6

Non migliora la situazione per chi, invece, si sposta abitualmente con la metro Linea 6 di Napoli, quella più recente, riaperta dopo anni di stop soltanto a luglio 2024. Come ha comunicato Anm, società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, sui canali sociale dell'azienda. Servizio sospeso sull'intera tratta questa mattina, poi ha ripreso dalle ore 9:22 sulla tratta Mergellina- Municipio. Dalle 11,50 ha riaperto su tutta la tratta con frequenza corse di 35-40 minuti.

Simeone: "Comunicazione carente da Anm"

Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, punta il dito sulla comunicazione istituzionale sulla chiusura della Funicolare Centrale. In una lettera inviata al direttore generale Anm Favo, scrive:

Con la presente, desideriamo esprimere la nostra profonda preoccupazione riguardo la gestione della comunicazione con l’utenza da parte dall'azienda da Lei diretta, in particolare in merito all’interruzione del Servizio verificatasi questa mattina presso la Funicolare Centrale. La totale assenza di una comunicazione tempestiva e trasparente da parte di ANM ha generato gravi disagi agli utenti, i quali si sono recati – e continuano ancora a recarsi – presso l’ingresso della funicolare, ignari della sospensione delle attività. Considerata l’importanza strategica di questa infrastruttura per la mobilità cittadina, riteniamo inaccettabile che, nonostante l’accaduto, l’azienda non abbia ritenuto opportuno diffondere comunicazioni ufficiali né sul proprio sito aziendale né su quello del Comune di Napoli. Un semplice post su un canale social non può assolutamente sostituire un’informazione tempestiva, chiara e accessibile, lasciando la maggior parte dei cittadini privi di aggiornamenti utili sulle tempistiche e modalità di ripristino del Servizio. Un approccio simile non solo compromette l'immagine dell'azienda e di questa Amministrazione, ma rappresenta una seria mancanza nei confronti della cittadinanza e degli sforzi messi in campo per garantire un trasporto pubblico efficiente ed affidabile. Restiamo in attesa di un vostro celere riscontro e di misure concrete che possano evitare il ripetersi di simili situazioni.