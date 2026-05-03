Lunghe code al firmacopie di Gianluca Frù dei Jackal, ospite al Comicon di Napoli

Gianluca Frù e Giuseppe Camuncoli durante il firmacopie. Foto G. Cozzolino / Fanpage.it

Lunghe code al firmacopie di Gianluca Frù (al secolo Gianluca Colucci) al Comicon di Napoli: il comico dei The Jackal è stato ospite allo stand di Panini Comics dove ha firmato gli albi di Topolino a tiratura limitata che lo ritraggono in copertina, al fianco del celebre personaggio Disney, in versione "pippide". Tanti i giovani e meno giovani che hanno sfidato il sole per avere un autografo sulle copie limited edition. Al suo fianco anche il disegnatore Giuseppe Camuncoli, che ha realizzato la storica copertina variant del numero 3675: nella sua versione "Disney", Gianluca Frù è diventato così Jean Luke Froow.

In copertina, Topolino e l'alterego di Gianluca Frù sono tra i vicoli di Napoli, mentre la storia in cui appare all'interno dell'albo è "Topolino e lo sbandieramento vacanziero". Il comico dei The Jackal non si è sottratto alla folla, che poco prima lo aveva applaudito all'uscita del teatro Med e mentre attraversava il piazzale in direzione del padiglione, dove in tanti hanno atteso per avere una sua firma sull'albo. "Topolino è una cosa che non avrei mai immaginato di fare", ha spiegato più volte in questi giorni ai tanti cronisti presenti all'evento napoletano.

Intanto, dopo quattro giorni intensi, il Comicon di Napoli saluta con quasi 190mila visitatori, e dà appuntamento al prossimo anno, dal 29 aprile al 2 maggio 2027 sempre alla Mostra d'Oltremare per l'edizione numero ventisette di quella che è una delle fiere maggiori d'Italia. "Il Comicon a Napoli si conferma un format vincente perché richiama le giovani generazioni creando quel senso di comunità di cui abbiamo tanto bisogno in questa fase storica", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. E Claudio Curcio, presidente del Comicon, gli fa eco aggiungendo: "Il nostro festival è già al lavoro per avere, nel 2027, autori, ospiti e novità di assoluta qualità e respiro internazionale. Daremo spazio alla creatività, ai nuovi linguaggi contemporanei e svilupperemo sempre più collaborazioni internazionali".