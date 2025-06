video suggerito

Auto si schianta contro il guardrail: morto un uomo di 52 anni a Pontecagnano L'incidente si è verificato nella serata di ieri nella provincia di Salerno: a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, residente a Castellabate.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 27 giugno, a Pontecagnano, nella provincia di Salerno: un uomo di 52 anni è purtroppo deceduto nello schianto. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 23 di ieri il 52enne – residente a Castellabate – stava percorrendo via Mar Ionio a bordo di un'automobile Mercedes quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro il guardrail al margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno, che hanno estratto il 52enne dalle lamiere dell'automobile e lo hanno affidato ai sanitari del 118, intervenuti anche loro sul posto: i soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo; troppo gravi le ferite riportate nello scontro con il guardrail. Sul luogo dell'incidente, infine, sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara; non si esclude che il 52enne possa aver accusato un malore prima dello schianto.