video suggerito

Oggi i funerali di Bilal, Roy e Mattia, tre dei quattro 20enni morti nell’incidente di Mirabella Eclano Le esequie dei tre giovani si svolgeranno nel primo pomeriggio di oggi. Ancora in obitorio la salma di Francesco Di Chiara. Lutto a Sturno e Mirabella Eclano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In alto: Bilal Boussadra e Roy Ciampa. In basso: Mattia Ciminera e Francesco Di Chiara

È il giorno del dolore oggi, mercoledì 17 luglio, nella provincia di Avellino, quello dell'ultimo saluto a Bilal Boussadra, Roy Ciampa e Mattia Ciminera, tre dei quattro 20enni morti lo scorso 14 luglio in un incidente a Mirabella Eclano. I funerali di Roy e Mattia si svolgeranno alle ore 16 nella chiesa di San Domenico a Sturno, la cittadina della quale erano originari: per l'occasione, il sindaco Vito Di Leo ha proclamato il lutto cittadino. Stesso provvedimento adottato anche dal sindaco Giancarlo Ruggiero a Mirabella Elcano, dove si svolgeranno invece i funerali di Bilal Boussadra.

Domani l'autopsia di Francesco Di Chiara

Resta da liberare soltanto la salma di Francesco Di Chiara, il 20enne alla guida della Mercedes sulla quale sono morti i due ragazzi. Il corpo del 20enne si trova all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, dove nella giornata di domani, giovedì 18 luglio, sarà effettuata l'autopsia. Soltanto successivamente si potrà procedere ai funerali del ragazzo, che si svolgeranno nella sua cittadina, Frigento.

Chi erano i quattro ragazzi morti nell'incidente

Tutta la provincia di Avellino è in lutto per la tragedia occorsa ai quattro 20enne. Roy Ciampa, studente universitario, era il più giovane presidente di un club ufficiale Ducati, il "Motolito Doc Grottaminarda". Anche Francesco Di Chiara era uno studente universitario: studiava Giurisprudenza a Roma. Mattia Ciminera, invece, lavorava nell'impresa di famiglia: era descritto da tutti come un gran lavoratore. Bilal Boussadra, il più giovane dei quattro, 18enne, era considerato una promessa del pugilato: soltanto nel mese di giugno era stato incoronato Campione italiano under 22.