video suggerito

Scontro tra tre auto, due donne ferite e sotto choc: ancora traffico sull’Asse Mediano a Napoli Sono due donne le persone ferite nell’incidente di oggi sull’Asse Mediano. Coinvolte tre auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polstrada. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Sono due donne le persone ferite nell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sull'Asse Mediano di Napoli. Nell'impatto, a quanto si apprende, sono rimaste coinvolte tre autovetture. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 162NC Asse Mediano nei pressi dello svincolo di Qualiano, in direzione di Lago Patria, in corrispondenza del km 6,600, attorno alle ore 17,00. Il traffico è rimasto paralizzato, per consentire i soccorsi, con lunghe code. Attualmente la circolazione è ancora rallentata.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polstrada

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, con la Polizia Stradale, l'ambulanza del 118 e la squadra 2B Orientale dei vigili del fuoco, partita da Viale Umberto Maddalena. Le due donne sono rimaste ferite lievemente e sono state soccorse dal personale medico del 118. Sono rimaste sotto choc per il sinistro avvenuto. Nell'impatto sono rimaste danneggiate tre autovetture.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sull'incidente, infatti, sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Napoli. Gli agenti hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere cercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tragitto per avere ulteriori elementi utili a chiarire la vicenda. Un altro incidente stradale è avvenuto ieri in via Pigna, tra il Vomero e Soccavo, dove un'auto si è ribaltata per motivi ancora da accertare, ferito il conducente. Le forze dell'ordine invitano ad usare la massima prudenza quando si è alla guida, a tutela della sicurezza propria e delle altre persone.