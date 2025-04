video suggerito

Tamponamento tra due auto sull'Asse Mediano: ferita una persona a Qualiano Lo scontro ha causato non pochi rallentamenti alla circolazione automobilistica sull'Asse Mediano. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Incidente stradale sull'Asse Mediano, all'altezza di Qualiano, nella provincia di Napoli: per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile; l'incidente si è verificato in direzione Lago Patria intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a una persona, rimasta ferita lievemente nell'impatto; sul luogo è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha eseguito i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente. L'impatto tra le due vetture ha provocato rallentamenti alla circolazione automobilistica sull'Asse Mediano.

A Napoli, invece, nella giornata di ieri un incidente ha avuto luogo in via Pigna, tra i quartieri Soccavo e Vomero: il conducente di un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è poi ribaltata; l'uomo alla guida del veicolo, anche in questo caso, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è rimasto lievemente ferito. "Ennesimo incidente stradale a Napoli per l’alta velocità. Chi va piano va sano e va lontano. Bisogna abbassare i limiti a 30 km/h, come a Bologna, può salvare tante vite" ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.